Judo, svedesi alla ribalta nel Grand Prix di Antalya, cinque podi italiani tra Dubrovnik e Berlino

Nessun italiano in gara nella seconda giornata di ad Antalya, dove è in corso l’ultimo Grand Prix di preparazione in vista degli Europei 2018 di Tel Aviv. A fare la voce grossa in Turchia sono stati gli svedesi, che hanno conquistato due vittorie su quattro categorie in programma, salendo al secondo posto nel medagliere alle spalle del Kosovo.

Tommy Macias ha trionfato nella categoria -73 kg, battendo in finale il coreano Changrim An, mentre Anna Bernholm ha superato la canadese Kelita Zupancic nell’ultimo atto della categoria -70 kg, completando il trionfo scandinavo. Vedat Albayrak ha mandato in visibilio il pubblico turco vicendo nella categoria -81 kg contro lo statunitense Jack Hatton, mentre l’austriaca Magdalena Krssakova ha completato il cerchio, portando a casa la vittoria nei -63 kg contro la russa Valentina Kostenko.

A Dubrovnik, intanto, è in corso l’European Senior Cup, dove gli azzurri sono riusciti ad emergere, conquistando ben quattro podi. Maria Centracchio e Carmine Di Loreto hanno ottenuto uno splendido secondo posto. La prima, nella categoria -63 kg ha sconfitto la francese Yasmine Horalaville e la serba Tea Tintor, cedendo poi in finale contro la francese Cloe Yvin. Il secondo nei -66 kg ha battuto il finlandese Elias Korkko, il russo Ilia Roshchin e il francese Franck Vernez, uscendo sconfitto all’ultimo atto ad opera del serbo Denis Jurakic.

Sul podio anche Alessia Ritieni (-48 kg) ed Annarita Campese (-52 kg), terze a Dubrovnik, mentre Luigi Centracchio è salito sul secondo gradino del podio della categoria -66 kg nell’European Cup di Berlino, superando in successione l’olandese Niels Thijssen, il turco Niyazi Gokcen, il serbo Milan Cvijic, l’austriaco Jakob Wiesinger ed in semifinale l’estone Deniel Nuriev, cedendo soltanto in finale contro il tedesco Dennis Mauer. Cinque podi, dunque, in attesa di una domenica ricca di appuntamenti importanti per i colori italiani, preludio agli Europei che avranno luogo tra il 26 e il 29 aprile in Israele.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook Bernardo Centracchio