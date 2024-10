Judo, Maria Centracchio si ritira. Diventerà allenatrice

Maria Centracchio si ritira dal judo agonistico. L’atleta molisana, che alle Olimpiadi di Tokyo ha vinto la medaglia di bronzo nella categoria dei -63 kg, ha deciso di interrompere la sua attività per dedicarsi al post carriera, che comunque rimarrà vicino al tatami, intraprendendo la carriera da allenatrice.

L’azzurra, classe 1994, scrive sui suoi canali social: “La mia carriera agonistica finisce e inizia, a piccoli passi, quella dall’altra parte della barricata, con tutta la voglia di dare il massimo per gli altri e di crescere insieme a loro, con dedizione, studio e più attenzione possibile, sempre al servizio delle Fiamme Oro”.

Poi aggiunge: “È passato un po’ di tempo, tre anni per l’esattezza, dalla mia ultima volta sul tatami di gara, tre anni da quando ho realizzato il mio sogno più grande, lasciando Tokyo con una medaglia olimpica al collo. Da quel momento in poi tantissime cose hanno preso una forma diversa: tra queste, il judo è rimasto sempre la mia passione e il mio obiettivo principale, ma il modo di viverlo è cambiato. Continuo a desiderare di realizzare qualcosa di importante attraverso il judo, però qualcosa di meno tangibile, meno evidente”.

“Non si tratta – continua – di titoli o di medaglie, non si tratta di me in prima persona: si tratta di vedere gli occhi felici e soddisfatti di un atleta che fa dei progressi, cresce e raggiunge i suoi obiettivi, anche grazie al mio aiuto; di sapere di essere un punto di riferimento per chi vuole arrivare in alto; di fornire a queste persone anche quelle cose che a me sono mancate e che ho imparato a trovare e gestire da sola”.

Infine Maria Centracchio conclude dicendo: “Come atleta ho imparato che le uniche persone da convincere riguardo il proprio valore siamo noi stessi, che lavorare con cuore e intelligenza, prima o poi, porta sempre qualcosa di buono e che i fatti sanno parlare meglio di tutto; così, sempre con i fatti, spero di costruire qualcosa di bello per il percorso che verrà”.