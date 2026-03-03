Maria Centracchio: “Ero la meno talentuosa dei fratelli. Quando mi ritirai non avevo la maturità di oggi”

Nuova ospite per Focus, la rubrica di OA Sport TV. Questa volta spazio al judo, con intervistata Maria Centracchio: l’ex judoka italiana, medaglia di bronzo nei 63 kg alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora l’azzurra è diventata allenatrice e si racconta ai microfoni di Alice Liverani.

Il padre allenatore: “Diciamo che la cosa più complicata è poi non riuscire a distinguere la parte familiare da quella sportiva, e quindi vivere il tutto in maniera proprio complementare, anzi, come se fosse l’unica cosa. E infatti molto spesso mio padre per me, ma anche per i miei fratelli, è stato più un maestro che un padre. Quindi questo è un po’ pesante, no? E rispetto alle aspettative, sono da un certo punto di vista stata fortunata, perché dei miei fratelli sono sempre stata la meno talentuosa, e la meno portata per questo sport. Non a caso sono l’unica che è riuscita a raggiungere un obiettivo, perché sulle mie spalle appunto non incombeva questa pressione. Quindi mentre i miei fratelli, essendo veramente molto talentuosi, sono stati subito investiti da parte di mio padre di questa grande pressione a dover portare a casa un grande risultato, per me questa cosa non c’era. E quindi io l’ho vissuta molto meglio da questo punto di vista, e sono riuscita ad esprimermi di più”.

Il percorso di avvicinamento a Tokyo 2020: “Da noi c’è un ranking, quindi una classifica mondiale, che parte dai due anni precedenti alla gara. Quindi per due anni noi partecipiamo a tantissimi tornei di qualificazione, ognuno con il suo punteggio, e si prendono i sei migliori risultati del primo e del secondo anno. Quindi diciamo che dodici gare sono quelle che poi prenderemo come punteggio. Diciamo che io prima che scoppia il Covid mi trovo in una posizione molto alta della classifica. Arriva il Covid, cambia tutto: non sappiamo nulla, non sappiamo se ci sono le Olimpiadi, se non ci sono, quindi già questo ovviamente dà stress. Quando poi sappiamo che le Olimpiadi si faranno dopo un anno, il ranking resta quello, ma le gare aumentano: quindi se prima mancavano tre, quattro gare, a questo punto iniziano a mancarne dieci. Dieci gare tutte valevoli, tutte con un punteggio molto alto, e in più per la prima volta nella storia del nostro sport si mette il Campionato del Mondo a un mese dalle Olimpiadi come ultima gara di qualificazione. Inizia ad arrivare la sfortuna, prima un caso di Covid nella Nazionale mi fa saltare una gara, poi la mononucleosi mi ferma, poi risulto io positiva al Covid. Arrivo alla gara più difficile, quella del Mondiale è l’ultima mia possibilità: dentro o fuori. Io ero penultima, sapevo che potevo perdere solo una posizione, speravo di poterne guadagnare tante, e speravo che nessuno mi superasse. Quindi con dei calcoli fatti proprio al millimetro, la gara che faccio al Mondiale non va bene, ma per fortuna non mi supera nessuno. E nonostante sia stato molto difficile quel periodo, appena io ho la certezza matematica della qualificazione, cambio completamente: mi rilasso, rinasco, sono felicissima. Per me già quella era la più grande vittoria, sapere che ce l’avevo fatta, a fronte di cinque anni molto intensi, in cui ho subito tanti infortuni, tante dinamiche molto complicate”.

La gioia della medaglia olimpica: “Mi sono sempre detta: la cosa difficile sarà qualificarmi, però una volta che io sarò qualificata, io sono sicura che ce la farò. Quindi per me lì è stato un po’ anche un darmi una pacca sulla spalla, come per dire: ‘Avevi visto giusto, no?’. E soprattutto aver realizzato qualcosa che, appunto, da fuori sembrava impossibile, qualcosa in cui ho creduto davvero solo io, e quello mi ha ripagato tanto. Ma mi ha anche dato un po’ una certezza, cioè il sapere che io potevo farcela, non solo in quel senso lì, ma in generale. Cioè sapere che se Maria si mette in testa una cosa, se lavora per quella cosa, poi qualcosa di buono esce fuori. E soprattutto io ho finito quella gara anche molto fiera della persona che nel corso di questi – di quegli anni – poi sono riuscita a diventare. Cioè ancor più della medaglia, anche la serenità di essere cambiata, di essere maturata, di aver fatto tanti passi avanti, proprio in nome di quel qualcosa e sapendo di aver conquistato di più di un semplice metallo”.

Il ritiro subito dopo i Giochi: “In realtà fondamentalmente c’è stato più il dire: ‘Ok, va bene così, proprio perché so di poter realizzare anche altre cose nella vita’. Questa parentesi ‘va bene chiuderla qui’: adesso impegniamoci in nuovi progetti, anche un po’ trovare nuovi stimoli, nuove sfide. Magari se ci penso ad oggi, io in quel momento non avevo la maturità di capire che magari avrei potuto continuare ma con dei ritmi diversi, perché diciamo per una persona non ritenuta tanto talentuosa l’equazione ‘io devo fare sempre più degli altri per ottenere la metà di quello che ottengono gli altri’ e quindi quando io poi sono riuscita ad ottenerlo, pensare: ‘Ok, adesso se io devo ottenere ancora di più dovrò fare ancora tanto di più’ e in quel momento non c’è la psiche, fisicamente non avrei mai potuto farcela. Ho dovuto sottopormi a tante operazioni anche dopo le Olimpiadi ed è stato molto difficile. Quindi fisicamente proprio non me la sentivo e anche mentalmente dicevo: ‘Così tanto, così tanto stress ancora, preferisco darmi ad altro’. Magari con la maturità di oggi avrei potuto dire: ‘Ok, trovo un nuovo sistema, mi ascolto diversamente’, magari posso ottenere comunque dei buoni risultati, però in quel momento non ero pronta e ho preferito dedicarmi allo studio, alla crescita, alla scoperta ma soprattutto all’idea di dare agli altri lo spazio ma anche dare gli strumenti agli altri, cioè tutto quello che io ho imparato nel mio percorso metterlo a disposizione per gli altri”.

Ora la carriera da allenatrice: “Essendo per me comunque le Olimpiadi appunto l’obiettivo della vita, sapere di essere riuscita a dare a un mio atleta gli strumenti per arrivare a un’Olimpiade e magari fare una grande gara, una grande performance, sarebbe veramente poter riuscire a mettere insieme tutto. Cioè, quello che significa le Olimpiadi per me e quello che adesso è per me l’obiettivo di dare agli altri. Quindi sarebbe veramente stupendo”.

