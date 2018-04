Italia-Francia, Coppa Davis 2018: un doppio decisivo. Fognini-Bolelli sfidano Herbert-Mahut

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DI COPPA DAVIS TRA ITALIA E FRANCIA

Pronostici rispettati nella prima giornata della sfida di Coppa Davis tra Italia e Francia. I rispettivi numeri uno hanno vinto il loro singolare, conquistando il punto per la loro squadra: Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi al quinto set dopo che l’altoatesino aveva recuperato da 0-2, mentre Fabio Fognini ha superato in rimonta in quattro set Jeremy Chardy.

Decisivo diventa, a questo punto, il doppio di oggi. Il match del sabato può essere l’ago della bilancia in questo Italia-Francia. Corrado Barazzutti schiera con ogni probabilità la sua classica coppia, Fabio Fognini e Simone Bolelli, mentre Yannick Noah risponde con il duo composto da Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert.

I due francesi formano davvero uno dei migliori doppi del mondo, capace di vincere due tornei dello Slam (Wimbledon e US Open) e di fare finale negli altri due. Inoltre sono riusciti anche ad arrivare al numero uno del classifica mondiale e sono stati tra i protagonisti della vittoria in Coppa Davis della Francia nella scorsa stagione.

Doppio fortissimo, ma non imbattibile come hanno dimostrato anche i due azzurri. Due giocatori che amano maggiormente il veloce, ma che sanno adattarsi anche alla terra rossa, come dimostrano le vittorie a Montecarlo e a Roma.

Fognini-Bolelli, però, sono ormai da anni una garanzia per la nostra squadra. Una coppia collaudata, che gioca molto bene insieme sia sul veloce che sulla terra e che già in Davis in passato si è resa protagonista di grande vittorie, come l’ultima di Febbraio in Giappone. Gli azzurri, inoltre, sono già stati capaci di battere in passato Mahut-Herbert e il palcoscenico era anche molto importante. Si trattava, infatti, della finale degli Australian Open 2015, quando la coppia italiana riuscì a conquistare il suo primo e finora unico Slam della carriera.

La speranza è quella che anche a Genova si possa rivivere la stessa emozione di Melbourne. Superficie e soprattutto ambiente completamente diversi. L’Italia sa che questo doppio può davvero essere decisivo e che le speranze di volare in semifinale nuovamente passano da questo sabato. Fognini-Bolelli ancora una volta chiamati alla grande impresa.













Foto: pagina Twitter Federtennis