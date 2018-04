VIDEO Augusta Masters 2018, gli highlights della seconda giornata: Justin Thomas dà spettacolo! Eagle fantastico per Dustin Johnson

L’impennata di Patrick Reed catalizza l’attenzione al termine della seconda giornata dell’Augusta Masters 2018, primo Major stagionale in corso sull’Augusta National Golf Club. Ma non mancano le giocate d’autore da parte di svariati interpreti straordinari della disciplina, a partire da Justin Thomas, capace di effettuare numeri d’alta scuola che gli hanno consentito di tornare in piena corsa per la vittoria. Spettacolare anche la prova dello svedese Henrik Stenson, mentre Dustin Johnson gioca da numero 1 e si conferma tra i favoriti per la green jacket. Di seguito, gli highlights della seconda giornata dell’Augusta Masters 2018:

Fantastico eagle per Dustin Johnson alla buca 2! Partenza fantastica per lo statunitense

Birdie sensazionale per Justin Thomas alla buca 14, colpo da maestro!

Henrik Stenson vola con un birdie da capogiro alla buca 11!

Dopo un primo giro non brillante, Jhonattan Vegas si riscatta e mostra al mondo intero la sua classe. Che birdie alla 18!

Vegas chips. A stroke of genius. pic.twitter.com/v6DXfbGipE — PGA TOUR (@PGATOUR) 6 aprile 2018





Come salvarsi da una situazione intricata? Ve lo spiega Bubba Watson!

How about this swing from @BubbaWatson? Another gem from the pine straw at #theMasters pic.twitter.com/QOxr3HLEJA — PGA TOUR (@PGATOUR) 6 aprile 2018













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter PGA