Coppa Davis oggi (sabato 7 aprile), Italia-Francia: orario d’inizio del doppio e come vederlo in tv. Il programma completo

Dopo la prima giornata Italia e Francia sono in parità. Nei primi due singolari i numeri uno non hanno sbagliato, conquistando i rispettivi punti. Prima Lucas Pouille ha sconfitto Andreas Seppi in un match dall’andamento incredibile e chiuso al quinto set, con l’azzurro che aveva rimontato dallo 0-2, portando poi la sfida al quinto. Successivamente è toccato a Fabio Fognini, che ha superato in rimonta in quattro set Jeremy Chardy, regalando il pareggio all’Italia.

Oggi tocca al doppio. Corrado Barazzutti ha scelto Fabio Fognini e Simone Bolelli, coppia storica, che dovrà affrontare Nicolas Mahut e Pierre-Hughues Herbert, uno dei migliori doppi del mondo. Servirà una straordinaria impresa agli azzurri per avere la meglio dei francesi.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Dalle 14.00 il doppio è in diretta televisiva su Supertennis, in streaming sul sito di Supertennis. OA Sport offrirà la diretta scritta dell’incontro

SABATO 7 APRILE

ore 14.00 Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA) c. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA)













