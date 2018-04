Italia-Francia, Coppa Davis 2018: Seppi-Pouille scontro già decisivo, Fognini poi sfida la “sorpresa” Chardy

Se Paolo Barazzutti conferma le aspettative della vigilia, Yannick Noah, invece, sorprende per la scelta del secondo singolarista. Domani nella prima giornata della sfida di Coppa Davis, l’Italia punterà su Fabio Fognini e Andreas Seppi, mentre la Francia ha deciso di schierare Lucas Pouille e Jeremy Chardy.

Saranno Seppi e Pouille ad aprire il confronto a Genova e questo diventa subito un singolare decisivo per le sorti finali dell’incontro. In campo dunque il numero uno transalpino e contro il numero due azzurro. Una situazione difficile da pronosticare sull’approccio mentale dei due giocatori: Pouille potrebbe avere più pressione anche perchè non può davvero perdere visto che nel singolare dopo toccherà a Fognini; anche per questo Seppi sa di poter giocare con la testa più libera, con la convinzione che una vittoria l’Italia ha la possibilità subito di ribaltare i pronostici.

La sorpresa della prima giornata è Jeremy Chardy. Il numero 80 del mondo è in questo momento il giocatore francese più in forma e ha fatto molto bene nei due Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Proprio in California, Chardy ha sconfitto Fabio Fognini e i due si affronteranno nuovamente domani in Coppa Davis. Ovviamente sulla terra il ligure è favorito e vuole conquistare il punto per l’Italia. Una sfida che potrebbe avere un peso diverso in base soprattutto alla scontro che si terrà prima tra Seppi e Pouille.

Sulla carta la prima giornata dovrebbe terminare in perfetta parità, ma come sempre in Coppa Davis tutti i pronostici possono modificarsi. L’Italia cerca l’impresa contro i campioni in carica e domani sarà davvero una prima giornata fondamentale.













