Italia-Francia, Coppa Davis 2018: definito il sorteggio. Gli orari e il programma del fine settimana a Genova. Come vedere i match in tv

Dal 6 all’8 aprile la terra battuta di Villetta Cambiaso a Genova sarà teatro della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Davis 2018 tra Italia e Francia.

Sul rosso ligure, gli azzurri sfideranno i campioni in carica e centrare il bersaglio grosso non sarà certo impresa facile. Il sorteggio ha stabilito che saranno Andreas Seppi e Lucas Pouille ad aprire venerdì alle 11.30 (live su SuperTennis).. A seguire scenderanno in campo Fabio Fognini e Jeremy Chardy. Sabato, alle ore 14, il doppio tra la coppia azzurra Simone Bolelli/Paolo Lorenzi e quella francese Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. Domenica (inizio ore 11.30) gli ultimi due singolari: la sfida tra i due numeri uno dei rispettivi team, Fabio Fognini e Lucas Pouille, e in chiusura quella tra i numeri due, Andreas Seppi e Jeremy Chardy.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Francia, quarto di finale della Coppa Davis 2018. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming sul sito di Supertennis e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 APRILE:

11.30 Andreas Seppi (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

A seguire: Fabio Fognini (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

SABATO 7 APRILE:

14.00 Simone Bolelli/Paolo Lorenzi (ITA) c. Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut (FRA)

DOMENICA 8 APRILE:

11.30 Fabio Fognini (ITA) c. Lucas Pouille (FRA)

A seguire Andreas Seppi (ITA) c. Jeremy Chardy (FRA)













Foto: profilo twitter Federtennis