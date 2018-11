Coppa Davis 2018, trionfo della Croazia! Cilic demolisce Pouille, la Francia si arrende in casa

Croatia's Marin Cilic gestures as he celebrates a point during his singles rubber against France's Jo-Wilfried Tsonga during the Davis Cup final tennis match between France and Croatia at The Pierry-Mauroy Stadium at Villeneuve d'Ascq in northern France on November 23, 2018. (Photo by Philippe HUGUEN / AFP)

Non è solo finita una Coppa Davis: è finita un’era. La vittoria di Marin Cilic su Lucas Pouille per 7-6(3) 6-3 6-3, che consegna alla Croazia l’1-3 che le vale la seconda Insalatiera della sua storia, è più di un semplice incontro decisivo della finale. A suo modo, quest’incontro fa la storia perché è lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo, tra la tradizione e una riforma estremamente discussa. Quanto alla partita, non è mai stata veramente in discussione, con il numero 7 del mondo praticamente sempre in controllo sulla terra rossa dello Stade Pierre Mauroy. Per Cilic, in particolare, c’è un senso di rivincita, dopo essersi visto scivolar via il trofeo in casa, contro l’Argentina, a causa di un Del Potro che non voleva chiudere l’eroico 2016 senza qualcos’altro da aggiungere alla storia del suo ennesimo ritorno in grande stile.

La scelta di Yannick Noah di inserire Pouille al posto di Jeremy Chardy inizialmente sembra dare qualche frutto, anche se il primo ad avere palle break è Cilic: ne ha una sull’1-1 e la spreca malamente di dritto, ne ha un’altra sul 4-4 e Pouille gliela annulla con una palla corta. L’inevitabile conclusione del set è il tie-break, in cui è il numero 7 del mondo a vincere tre punti sul servizio del suo avversario e a portare a casa la prima partita con un perentorio 7-3.

Il secondo set vede Pouille in difficoltà fin da subito: spinto dal tifo di Lilla, però, il numero 32 del mondo tiene duro fino al 2-3, quando perde la battuta a seguito di uno scambio imperioso di Cilic, che spinge da fondo col dritto costringendo all’errore il padrone di casa. Il resto del parziale è segnato, perché il croato porta se stesso sul 6-3 e i suoi connazionali ad un set dalla seconda Insalatiera.

Il copione si rivela quasi identico nella terza partita: subito dopo lo scoccare delle due ore di gioco, a Cilic toccano in sorte, sul 2 pari, altre due palle per togliere la battuta a Pouille: una l’annulla il francese, l’altra se la va a prendere il croato tirando fortissimo, e soprattutto in modo incontrollabile per l’avversario, di rovescio. L’uomo che, quattro anni fa, ha ridato uno Slam alla Croazia diventa implacabile al servizio, mentre Pouille quasi scompare dal campo: dopo due ore e 17 minuti arrivano tre match point. Il francese, sul primo, stampa un ace, sul secondo costringe a sbagliare una difficile volée Cilic, ma sul terzo non può nulla, perché subisce il lob del croato. La partita finisce, la Coppa Davis anche: per la seconda volta, dopo il successo del 2005, la Croazia vola sul tetto del mondo e causa alla Francia l’ottava sconfitta nell’ultimo atto.

Questa la formazione della Croazia che è tornata a vincere la Coppa Davis a 13 anni di distanza dall’edizione 2005: Marin Cilic, Borna Coric, Mate Pavic, Ivan Dodig, Franko Skugor













Foto: LaPresse