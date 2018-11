Tennis, Finale Coppa Davis 2018: Francia-Croazia 1-2, Herbert/Mahut vincono il doppio e accorciano le distanze

France's Nicolas Mahut (L) reacts France's Pierre-Hugues Herbert as as they compete against Croatia's Mate Pavic and Croatia's Ivan Dodig during their doubles rubber for the Davis Cup final tennis match between France and Croatia at The Pierre Mauroy Stadium in Villeneuve-d'Ascq, northern France, on November 24, 2018. (Photo by Philippe HUGUEN / AFP)

La Francia è ancora viva nella finale di Coppa Davis 2018. Il doppio transalpino composto da Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert ha sconfitto in quattro set la coppia croata formata da Ivan Dodig e Mate Pavic con il punteggio di 6-4 6-4 3-6 7-6 dopo tre ore e quarantadue minuti di grande battaglia.

La prima palla break ce l’ha la Croazia nel quarto gioco, ma Mahut serve bene e l’annulla, conducendo poi la Francia sul 2-2. Sul 3-3 sono i francesi ad avere un’opportunità, risalendo da uno svantaggio di 40-15, ed è il nastro a dare una grossa mano a Herbert, che tira addosso a Dodig per far esplodere lo Stade Pierre Mauroy. La Francia, a quel punto, non si ferma più, e porta a casa il primo set per 6-4 dopo 42 minuti e un gioco tenuto a 15 sul servizio di Herbert.

Nel secondo set non si verificano particolari scossoni per larghi tratti, con il solo sesto gioco andato ai vantaggi. Poi, improvvisamente, sul 3-4 40 pari, Herbert commette un doppio fallo che apre la strada a una palla break per la Croazia, sulla quale però si fa perdonare servendo esterno su Dodig e venendo a rete per oltrepassare Pavic. E’ sempre lui a conquistare, con personalità, i due punti che consentono alla Francia di andare sul 4-4. Passano pochi minuti e arrivano due doppi falli di Dodig che costano carissimi alla Croazia, che perde a 15 il servizio. Mahut, con una prima esterna, chiude a 30 il decimo gioco e consegna un altro 6-4 ai transalpini.

I padroni di casa non solo non calano, ma si guadagnano, in un faticoso game d’apertura del terzo set, un altro servizio strappato alla coppia croata (e in particolare a Pavic), che appare sempre più confusa di fronte alla superiorità del duo transalpino. Tuttavia, Dodig e Pavic non cedono e, nonostante quattro palle break, tengono duro e rimangono sostanzialmente a contatto. I croati, sul 3-2, si ritrovano con due possibilità di tornare in parità (15-40), ed è Herbert a elargire il regalo con un dritto sparato lunghissimo. I problemi al servizio per la coppia francese e Dodig/Pavic in risposta prendono coraggio ed ottengono un altro break. Avanti 5-3 i croati non sbagliano e portano il match al quarto.

In apertura di set, con al servizio Herbert, la coppia croata ha tre palle break, ma non riesce a sfruttarle. La Francia si salva, vincendo un lunghissimo primo game. Si gioca sul filo dell’equilibrio e si arriva al decimo game, con Herbert/Mahut che vanno sullo 0-40 e si procurano tre match point. Succede l’incredibile perchè Pavic comincia a litigare con tutto il pubblico francese e incredibilmente il mancino croato si esalta ed annulla tutto. Si va al tiebreak, che viene dominato dai padroni di casa per 7-3. La Francia è sotto 2-1, ma è ancora viva: domani gli ultimi due singolari.













Foto: LaPresse