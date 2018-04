Hockey su pista, Quarti Playoff 2018: c’è il Monza sul cammino del Lodi, insidia Valdagno per il Forte dei Marmi, sfida equilibrata tra Bassano e Viareggio

Le migliori otto della massima serie a caccia del tricolore. I playoff scudetto del campionato di Serie A1 2017-2018 di hockey su pista entrano nel vivo domani, sabato 7 aprile, con gara-1 dei quarti di finale della postseason, che si disputerà in casa delle squadre peggio classificate al termine della stagione regolare. I quarti, al meglio di tre partite, vedranno confrontarsi le squadre in un’autentica battaglia, in cui soltanto in quattro riusciranno a prevalere e a portare a casa il pass per le semifinali.

Il preludio è stato già piuttosto ricco di sorprese, con il successo del Breganze per 3-6 sul campo del Follonica, una delle squadre più in forma del momento, evidentemente distratta dall’impegno in Eurolega contro la corazzata Barcellona. I toscani, vincitori della Coppa Italia 2018, hanno preso le redini in mano nella prima frazione, conclusa in vantaggio di un gol, ma hanno incassato prima il sorpasso ad opera di Platero, rimediando con Pagnini, e poi il definitivo allungo con due reti di Cocco, match winner insieme al solito Ambrosio per i veneti, a cui basterà soltanto vincere una delle prossime due partite tra le mura amiche per accedere in semifinale.

Il programma di sabato 7 aprile, in ogni caso, è decisamente ricco e prevede ben tre partite, tutte alle ore 20.45. Il Lodi, campione d’Italia in carica e vincitore della regular season, dovrà vedersela al PalaRovagnati col Monza, qualificatosi per il rotto della cuffia a seguito del suicidio del Sarzana e smanioso di giocare un brutto tiro ai favoriti per la vittoria finale.

Decisamente più complesso appare l’impegno per il Forte dei Marmi, che sfiderà il Valdagno in terra veneta, al PalaLido, con l’obiettivo di piazzare un blitz che eviterebbe rischi in prospettiva futura, al cospetto dell’ex Tataranni, il quale sta vivendo una seconda giovinezza ed è assoluto protagonista dell’ascesa dei veneti.

L’equilibrio regna sovrano, almeno sulla carta, tra Bassano e Viareggio, una sfida tra due potenziali outsider per la vittoria finale, che si contenderanno un posto in semifinale per andare poi a caccia di un risultato storico. Il Bassano proverà a porre il primo importante tassello verso la qualificazione con un successo che imporrebbe al Viareggio di essere infallibile in casa, ma i toscani non hanno intenzione di farsi del male e faranno di tutto per blindare il pass sin dalla prima uscita, per presentarsi al turno seguente con credenziali importanti e giocarsi le sue chance fino in fondo.

IL TABELLONE COMPLETO

Quarti di finale (7-10-14 aprile)

1 – Lodi-Monza

2 – Viareggio-Bassano

3 – Forte dei Marmi-Valdagno

4 – Breganze-Follonica 6-3

Semifinali (17-21-28 aprile o 3 maggio, 5-8 maggio)

5 – Vincente 1-Vincente 2

6 – Vincente 3-Vincente 4

Finali (12-15-19-22-26 maggio)

Vincente 5-Vincente 6













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Twitter Lega Nazionale Hockey