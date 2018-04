Golf, European Tour 2018: che partenza di Nino Bertasio! Secondo dopo il primo giro del Volvo China Open

Nino Bertasio si trova al secondo posto del Volvo China Open dopo il primo giro. Il giocatore italiano si è reso protagonista di un grande primo round, chiuso in 65 colpi, ovvero 7 sotto il par. Un giro pulito, senza alcuna sbavatura: tre birdie nelle prime nove, poi, all’inizio delle seconde, altri quattro in cinque buche, attestandosi un colpo dietro al leader della prima giornata, il cinese Daxing Jin, autore di un eagle alla buca 8 che nel conto finale ha fatto la differenza per il -8 dopo le prime diciotto buche.

Bertasio non è solo in seconda posizione, perché con lui c’è anche l’inglese Matt Wallace, che ha vissuto una giornata più movimentata, con tre birdie e un bogey nelle ultime quattro buche. Il sole splendente sul Topwin Golf & CC di Pechino (temperatura di 39°C) ha favorito score molto bassi. La classifica è infatti molto corta. In quarta posizione, a -6, ci sono lo svedese Alexander Bjork e l’atleta dello Zimbabwe Scott Vincent, seguiti a un colpo di distanza dallo scozzese Scott Jamieson e dall’australiano Jason Scrivener a -5. A quattro colpi dalla vetta, invece, a -4 in ottava posizione, c’è Andrea Pavan, protagonista di un giro con sei birdie ma caratterizzato anche da due colpi persi, alle buche 3 e 17.

Due italiani in top ten, quindi. Per trovare gli altri, invece, bisogna scorrere la classifica fino alla 74esima posizione, in cui si trovano Edoardo Molinari e Matteo Manassero, in pari con il par. Il torinese, che non sta vivendo un periodo particolarmente positivo, è scivolato indietro a causa di due bogey sul finire del giro (buche 16 e 17), mentre il veneto ha realizz quattro birdie e quattro bogey. Ancora più negativa la prima giornata di Renato Paratore, che ha girato due colpi sopra il par anche a causa di un doppio bogey alla buca 14.













Foto: Valerio Origo