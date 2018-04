Giro di Romandia 2018, tutti gli italiani al via. Tanti giovani da seguire, su tutti Fabbro e Conci

Martedì 24 alla partenza del Giro di Romandia sono previsti 11 corridori italiani. Lo scorso anno arrivarono due vittorie azzurre con Fabio Felline ed Elia Viviani, mentre l’ultimo successo nella generale risale al 2002 quando trionfò Dario Frigo. Andiamo quindi a scoprire tutti gli italiani al via del Giro di Romandia e le loro ambizioni.

Le speranze per una vittoria di tappa saranno riposte su Elia Viviani e Sonny Colbrelli, che cercheranno di imporsi allo sprint. Viviani arriva a questa corsa dopo un’eccellente prima parte di stagione, in cui è riuscito a conquistare già sei vittorie con la nuova maglia della Quick-Step Floors. Il 29enne veneto sarà tra i velocisti più forti in gruppo ed è pronto a trovare un altro successo. Per Colbrelli invece la stagione fino ad ora è stata al di sotto delle aspettative, ma il secondo posto alla Freccia del Brabante dimostra una condizione in crescita. In questo Romandia il lombardo troverà delle tappe adatte alle sue caratteristiche e ci aspettiamo quindi di vederlo protagonista.

Per quanto riguarda i giovani italiani da seguire, segnaliamo la presenza di due corridori molto promettenti: Nicola Conci e Matteo Fabbro. Conci è reduce dall’ottima prestazione al Tour of the Alps in cui, con la maglia della Nazionale, è stato protagonista della quarta tappa con un bel attacco sull’ultima salita. Fabbro arriva invece dalla Freccia Vallone, in cui si è messo a disposizione della squadra, facendo esperienza importante per il futuro. Entrambi hanno le qualità per fare la differenza in salita e speriamo di vederli il più possibile nel gruppo dei migliori in questa corsa.

Corridore Squadra Bono Matteo UAE-Team Emirates Capecchi Eros Quick-Step Floors Cataldo Dario Astana Pro Team Cimolai Davide Groupama – FDJ Colbrelli Sonny Bahrain Merida Pro Cycling Team Conci Nicola Trek – Segafredo Fabbro Matteo Team Katusha – Alpecin Gasparotto Enrico Bahrain Merida Pro Cycling Team Martinelli Davide Quick-Step Floors Sabatini Fabio Quick-Step Floors Viviani Elia Quick-Step Floors

