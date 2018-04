Giro delle Fiandre oggi (domenica di Pasqua): orario d’inizio e come vederlo in tv e seguirlo in tempo reale. Il programma completo

Oggi domenica 1° aprile si corre il Giro delle Fiandre, seconda Classica Monumento della stagione. Dopo la Milano-Sanremo, il Circus del grande ciclismo si sposta in questa storica regione del Belgio per vivere uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, un evento considerato quasi religioso a queste latitudini.

Si pedala nel mito, tra pavè e muri, probabilmente sotto la pioggia che cambierà ulteriormente le carte in tavola: Peter Sagan e Greg Van Avarmaet sono i grandi favoriti della vigilia insieme agli uomini della Quick Step tra cui Philippe Gilbert ma attenzioni anche ai nostri Gianni Moscon e Matteo Trentin senza sottovalutare Vincenzo Nibali.

Sarà una domenica di Pasqua davvero bestiale su un percorso infernale: 267 chilometri tra Anversa e Oudenaarde, 18 muri e 4 settori in pavè, tratti celeberrimi come Kwaremont e Paterberg che decideranno la corsa negli ultimi 20 chilometri.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio del Giro delle Fiandre 2018. La corsa sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e sul sito della Rai oltre che su Sky Go e su Premium Play, in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

DOMENICA 1° APRILE:

10.45 Giro delle Fiandre, partenza

16.30-17.30 (circa) Giro delle Fiandre, arrivo















(foto Valerio Origo)