Giro delle Fiandre 2018: Gianni Moscon e Matteo Trentin respinti dai muri della Ronde, per vincere serve di più

Gianni Moscon e Matteo Trentin sono stati respinti dai muri del Giro delle Fiandre 2018. I nostri due uomini di punta, insieme a Vincenzo Nibali, sono rimasti nel gruppo di testa fino agli ultimi 30 chilometri poi purtroppo non sono riusciti a cambiare il ritmo e a tenere il passo dei rivali. La Ronde non ha premiato gli sforzi dei due trentini, presentatisi al via con tante ambizioni ma purtroppo incapaci di essere presenti nel momento in cui si è decisa la corsa. Lo scatto dello Squalo ha lanciato Niki Terpstra, Trentin e Moscon si sono fatti trovare impreparati e sul successivo Kwaremont hanno alzato bandiera bianca. Il muro simbolo della seconda Classica Monumento della stagione è risultato indigesto alle nostre punte di diamante, arrivate poi al traguardo nelle retrovie.

Il 23enne sta prendendo le misure con certi eventi, aveva una buona chance con il Team Sky accanto a Michal Kwiatkowski ma gli è mancato quel qualcosa che gli permettesse concretamente di lottare con i tanti big che si sono messi all’inseguimento di Terpstra: il futuro è tutto suo, il Fiandre potrebbe anche essergli congeniale e nelle prossime stagioni potrebbe concretamente lottare per la vittoria a patto di proseguire il suo percorso di crescita. Gianni sembra più portato per la Parigi-Roubaix (in programma la prossima settimana) ma sembra avere le doti giuste per le Classiche del Nord nonostante il primo vero responso non sia purtroppo stato dei migliori.

Il 28enne aveva invece una ghiotta occasione da capitano della Mitchelton-Scott ma purtroppo non è riuscito a sfruttarla nel migliore dei modi: la prima vera prova da numero 1 in squadra, dopo gli ottimi risultati ottenuti in questo primo scorcio di stagione (ci aveva provato anche alla Sanremo), è purtroppo stata fallita e ora bisognerà ritrovarsi per riscattarsi prontamente nelle prossime settimane. Domenica di Pasqua che va archiviata con un po’ di amaro in bocca per Gianni Moscon e Matteo Trentin, il Giro delle Fiandre li ha respinti ma la stagione è ancora molto lunga.













(foto Valerio Origo)