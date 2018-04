VIDEO La prima sentenza del Var nel ciclismo: squalificato Luke Rowe al Fiandre, ha pedalato in mezzo al pubblico!

Il Var nel ciclismo ha espresso il suo primo storico verdetto durante il Giro delle Fiandre che si è corso la domenica di Pasqua. Luke Rowe è stato espulso quando mancavano 60 chilometri al traguardo: il 28enne gallese, infatti, in avvicinamento al Vecchio Kwaremont, ha scartato verso destra e ha pedalato per alcuni metri tra marciapiede e pista ciclabile. Il suo comportamento non è consentito dal regolamento ed è anche stato pericoloso perché ha dovuto fare uno slalom tra gli spettatori.

I giudici addetti alla “moviola in strada”, che ha debuttato due settimane fa alla Milano-Sanremo ma che non aveva ancora portato a un’applicazione pratica, hanno deciso di squalificare l’uomo di Team Sky e di sanzionarlo con una multa di 170 euro. Rowe è stato stoppato una decina di chilometri dopo il fatto, il Var ha agito subito. Di seguito il VIDEO dell’azione incriminata.

“Ma no, lì non ci puoi andare!” ⛔️🖐️😱 La nuova VAR del ciclismo squalifica Luke Rowe per questa scampagnata durante il Giro delle Fiandre ❌#EurosportCICLISMO | #RVV18 pic.twitter.com/Y59UXEuBXw — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 3 aprile 2018













(foto profilo Twitter UCI)