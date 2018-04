LIVE Giro delle Fiandre 2018 in DIRETTA: Peter Sagan l’uomo da battere, Van Avermaet contro il tabù. L’Italia si aggrappa a Moscon e Trentin

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Giro delle Fiandre 2018, seconda Classica Monumento della stagione. Giornata di Pasqua davvero avvincente per gli appassionati di ciclismo: in questa regione del Belgio si disputerà una delle gare più spettacolari e più attese dell’anno, un vero e proprio evento vissuto quasi come un momento religioso a queste latitudini. Si pedala davvero nella storia, da Anversa a Oudenarde, 257 chilometri di puro spettacolo con 18 muri e 4 tratti in pavè, un percorso difficilissimo e adatto soltanto a campioni veri: in palio la gloria sportiva eterna.

Peter Sagan è l’uomo da battere. Il Campione del Mondo ha tutte le carte in regola per vincere il secondo Fiandre della carriera, sulla carta se la dovrà vedere soprattutto con Greg Van Avermaet che vuole sfatare il tabù dopo una serie di piazzamenti sul podio. La Quick Step è lo squadrone che può dominare tatticamente la corsa guidato da Philippe Gilbert. L’Italia si affida a Gianni Moscon e Matteo Trentin ma attenzione a possibili colpi di mano da parte di Vincenzo Nibali, al debutto nella Ronde.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE del Giro delle Fiandre 2018, seconda Classica Monumento della stagione: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, chilometro dopo chilometro, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 10.00. Buon divertimento a tutti.













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

(foto Pier Colombo)