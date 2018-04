Giro dei Paesi Baschi 2018: quinta tappa ad Omar Fraile, Primoz Roglic si lancia verso la vittoria

Trionfo spagnolo nella quinta tappa del Giro dei Paesi Baschi 2018: sul traguardo di Eibar, posto 164 chilometri dopo la partenza da Vitoria, a imporsi è il beniamino di casa Omar Fraile. Primo successo stagionale per il corridore dell’Astana che ha sfruttato alla grande un percorso molto mosso, ma non durissimo, adatto alle proprie caratteristiche. Resta in maglia di leader Primoz Roglic che aumenta il distacco sugli inseguitori e, in vista dell’ultima frazione di domani, si candida ad essere il dominatore della corsa.

Tredici battistrada nelle prime fasi di gara: José Rojas (Movistar), Pierre Latour (Ag2r La Mondiale), Omar Fraile (Astana), José Herrada (Cofidis), Mark Padun (Bahrain-Merida), Jay McCarthy (BORA-hansgrohe), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Michael Albasini, Carlos Verona (Mitchelton-Scott), Alex Howes (EF-Drapac), Jonathan Castroviejo (Sky), Jason Hindley (Sunweb) e Matteo Bono (UAE-Emirates). Con il passare dei chilometri ovviamente il plotoncino al comando ha perso unità e si sono riavvicinati gli uomini del gruppo.

Sull’ultima salita si sono mossi i pezzi grossi dal plotone: Landa, Izagirre e il leader della classifica generale Roglic sono riusciti ad evadere, staccando tutti i rivali e riprendendo uno ad uno tutti gli attaccanti della prima ora. Nella successiva discesa si è ricompattato un gruppetto al comando: al suo interno Jose Herrada, Verona, Fraile, Roglic, Padun, I. Izagirre e Landa che si sono andati a giocare la volata. Nel frattempo ha faticato (e non poco) Julian Alaphilippe, avversario diretto di Roglic in chiave vittoria finale.

Nello sprint ristretto nessun problema per Fraile, di gran lunga il più veloce del gruppo, nel battere Roglic ed Izagirre. Lo spagnolo della Bahrain-Merida e l’altro iberico Landa, del Team Sky, restano gli unici contendenti alla maglia gialla.













Foto: Comunicato stampa RCS – LaPresse – D’Alberto / Ferrari