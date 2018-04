Giro dei Paesi Baschi 2018: Julian Alaphilippe non si ferma più! Vittoria anche nella seconda tappa, Roglic secondo

Julian Alaphilippe batte Primoz Roglic: non è la replica della prima frazione, ma l’esito della seconda tappa al Giro dei Paesi Baschi 2018. Il francese della Quick-Step Floors e lo sloveno della LottoNL-Jumbo hanno monopolizzato l’ordine d’arrivo anche della frazione odierna con arrivo a Bermeo confermando anche lo stesso ordine di ieri.

La prima fase della corsa è stata piuttosto combattuta. Dopo diversi scatti si sono avvantaggiati in undici: Alexis Vuillermnoz (AG2R La Mondiale), Alessandro De Marchi e Damiano Caruso (BMC), Dani Navarro (Cofidis), Tao Geoghegan Hart e David Lopez (Sky), Tsgabu Grmay e Ruben Guerreiro (Trek – Segafredo), Michael Woods (EF – Drapac), Carlos Verona (Mitchelton – Scott) e Mark Padun (Bahrain – Merida). Questo gruppetto ha preso vantaggio sul resto del gruppo, ma non hanno mai preso un margine sufficiente per sperare di arrivare al traguardo. Nel finale l’ultimo ad arrendersi al ritorno del gruppo è stato Lopez, ma ai piedi dell’ultima salita i big sono rientrati sulla testa della corsa per affrontare una salita piuttosto breve ma intensa.

Il primo a rompere gli indugi, con ben due allunghi, è stato Michael Matthews (Sunweb), ma senza fare la differenza. A seguire, la vera differenza l’ha fatta il vincitore di ieri nonché leader della classifica generale Julian Alaphilippe, che con uno scatto secco ha staccato tutti. Inizialmente sembrava potesse andarsene da solo, ma lo sloveno Primoz Roglic (LottoNL Jumbo) e Mikel Landa (Movistar) sono riusciti ad accodarsi. Si è attaccato a questo terzetto anche Gorka Izagirre (Bahrain-Merida) e in discesa sono riusciti ad andarsene definitivamente rispetto al resto del gruppetto dei migliori.

Roglic, in qualche modo, ha provato ad anticipare la volata ma Alaphilippe ha sempre tenuto la sua ruota e sul breve rettilineo finale lo ha scavalcato per andare a conquistare il secondo successo in due giorni di corsa, rafforzando anche la propria leadership in classifica generale, con lo sloveno che ora insegue a 8”. Terza piazza per Izagirre, mentre Landa si è classificato quarto. Più staccati tutti gli altri, con un gruppetto arrivato a 15”.













