Ginnastica, Trofeo di Jesolo 2018: le convocate dell’Italia per il collegiale. Spiccano Lara Mori ed Elisa Meneghini

Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di ginnastica artistica femminile, ha convocato un collegiale in preparazione al Trofeo di Jesolo che si disputerà nel weekend del 14-15 aprile. L’Italia sarà impegnata nella grande Classica della Polvere di Magnesio giunta alla sua undicesima edizione e sfiderà le migliori Nazionali del Pianeta (USA, Russia, Cina, Romania, Brasile, Francia, Germania, Gran Bretagna, Canada).

Le ragazze si raduneranno al PalAlgeco di Brescia dall’11 al 13 aprile. Le azzurre che verranno poi convocate per il Trofeo di Jesolo partiranno alla volta della laguna nella mattinata del 13 aprile, nel pomeriggio le prove podio al PalaArrex. Tra le seniores spiccano Lara Mori ed Elisa Meneghini reduci dai buoni risultati ottenuti in Coppa del Mondo, importante occasione anche per Giada Grisetti dopo gli Europei dell’anno scorso ma anche per Desiree Carofiglio che ha ben figurato in Serie A e per Martina Basile che può proseguire il suo percorso di crescita. Tra le juniores ci si affida soprattutto ad Asia D’Amato (la gemella Alice è infortunata), Elisa Iorio e Giorgia Villa.

SENIORES:

Lara Mori

Elisa Meneghini

Giada Grisetti

Desiree Carofiglio

Martina Basile

Sara Berardinelli

Caterina Cereghetti

Maria Vittoria Cocciolo

Francesca Noemi Linari

JUNIORES:

Asia D’Amato

Elisa Iorio

Giorgia Villa

Alessia Federici

Valentina Giommarini