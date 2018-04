Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo 2018: spettacolo a Pesaro, l’Italia vuole tornare alla vittoria!

L’Adriatic Arena di Pesaro è pronta per ospitare la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di ginnastica ritmica: i piccoli attrezzi torneranno a essere protagonisti in Italia a otto mesi di distanza dai Mondiali, la competizione marchigiana regalerà grande spettacolo nel weekend del 13-15 aprile. Il pubblico accoglierà a braccia aperte le Farfalle che proprio in questo impianto si sono laureate Campionesse del Mondo con i cinque cerchi e che cercheranno di strabiliare nuovamente dopo aver conquistato un argento e due bronzi a Sòfia due settimane fa nel primo appuntamento di Coppa del Mondo.

L’Italia vorrà essere assoluta protagonista con la squadra guidata da Alessia Maurelli, le ragazze di Emanuela Maccarani punteranno dritte alla vittoria nel concorso generale (la prova olimpica) ma dovranno sfidare le migliori formazioni in circolazione come la Russia Campionessa Olimpica, la Bulgaria che ha dominato in casa e che cerca il bis, la solita arrembante Bielorussia, l’insidiosa Ucraina, il crescente Giappone. Le azzurre sono chiamate a superarsi ma hanno tutte le carte in regola per brillare grazie a due esercizi di assoluto rilievo, conditi di difficoltà e di sicuro impatto visivo.

Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri vogliono stupire nelle gare individuali come hanno fatto durante l’ultima rassegna iridata e anche lo scorso anno in Coppa del Mondo. La ragazza di origini rumene aveva saltato l’appuntamento di Sòfia, lo scorso weekend è però tornata alla vittoria in una gara di secondo piano e ora vuole lottare per il podio nel contesto più competitivo al pari della giovane compagna di squadra: dopo l’ottavo e il nono posto ottenuto ai Mondiali, entrambe non vogliono deludere il pubblico. Le grandi protagoniste saranno però le gemelle Dina e Arina Averina, le dominatrici indiscusse del circuito che sono pronte a fare incetta di medaglie d’oro.

(foto Pier Colombo)