Ginnastica ritmica, Coppa del Mondo Pesaro 2018: programma, orari e tv. Il calendario e le date del fine settimana

Nel weekend del 13-15 aprile si disputerà la seconda tappa della Coppa del Mondo 2018 di ginnastica ritmica. Il massimo circuito internazionale farà tappa alla Adriatic Arena di Pesaro, l’appuntamento tradizionale nelle Marche giunto ormai all’undicesima edizione. Le grandi Campionesse dei piccoli attrezzi ci regaleranno grandi emozioni, l’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri: le azzurre hanno le carte in regola per salire sul podio e offrire gioie importanti a tutto il pubblico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di tutte le gare della tappa di Pesaro valida per la Coppa del Mondo 2018 di ginnastica ritmica. L’evento non sarà trasmesso in diretta tv, prevista la diretta streaming su volare.tv (web tv federale disponibile a pagamento).

VENERDI’ 13 APRILE:

14.00-19.00 Concorso generale (individuale) – Cerchio/palla

19.15-20.20 Concorso generale (squadre) – 5 cerchi

SABATO 14 APRILE:

13.30-18.30 Concorso generale (individuale) – Clavette/nastro

19.45-20.50 Concorso generale (squadre) – 3 palle/2 funi

DOMENICA 15 APRILE:

13.00-13.55 Finali di Specialità (individuali) – Cerchio/palla

14.10-14.50 Finali di Specialità (squadre) – 5 cerchi

15.05-16.00 Finali di Specialità (individuali) – Clavette/nastro

16.15-16.55 Finali di Specialità (squadre) – 3 palle/2 funi













(foto Pier Colombo)