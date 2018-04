Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca a caccia di un grande risultato a Miami Beach

Dopo la vittoria di Scott Brash nella prima tappa a Mexico City, il Longines Global Champions Tour 2018 resta in America e si sposta a Miami Beach, dove tra giovedì 5 e sabato 7 aprile andrà in scena il secondo appuntamento della competizione che un anno fa segnò l’inizio della grande annata del Salto Ostacoli azzurro.

I migliori interpreti della specialità entreranno in scena con l’obiettivo di portare a casa un successo di prestigio e scalare la classifica del LGCT 2018, in cui attualmente Brash è al comando davanti al tedesco Daniel Deusser e all’italiano Alberto Zorzi, terzo a Mexico City. E proprio Zorzi si prepara a lottare nuovamente per il podio, dopo la rinuncia alla finale della World Cup 2017-2018 a Parigi a causa delle condizioni imperfette del suo destriero Ego van Orti, alle prese con una colica.

Collezionista di podi, Zorzi ha superato il momento difficile a seguito della separazione con Cornetto K ed è tornato ai vertici in sella a Danique, con cui sta affinando il feeling, formando coppia fissa in diverse gare di grande prestigio. Ma l’Italia si giocherà anche un’altra carta importante con Lorenzo De Luca, settimo nel ranking mondiale e capace di far saltare il banco con prestazioni importanti, come dimostrano anche i podi conquistati in due gare della tappa messicana.

Scott Brash tornerà in pista per provare a confermare il suo momento d’oro, ma la tappa di Miami Beach ha tanti potenziali favoriti per la vittoria. Daniel Deusser guiderà la pattuglia tedesca, che include anche Christian Ahlmann, ma saranno da tenere d’occhio anche il candese Eric Lamaze, l’olandese Maikel van der Vleuten, l’australiana Edwina Tops-Alexander e il belga Jèrome Guery, che un anno fa si impose proprio a Miami Beach, davanti ad Alberto Zorzi e al connazionale Nicola Philippaerts.

La gara valida per il Longines Global Champions Tour andrà in scena sabato 7 aprile alle 23.15 ora italiana (17.15 ora locale) e la battaglia per le prime posizioni promette davvero emozioni e spettacolo.













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Proli/FISE