Equitazione, salto ostacoli: Alberto Zorzi tra i cinque italiani nella tappa di Samorin di FEI Nations Cup, ma salterà la finale di Coppa del Mondo

La FEI Nations Cup 2018 entrerà nel vivo fra un mese, ma per l’Italia è già tempo di scelte in vista della tappa di Samorin, valida per la prima divisione europea della Coppa delle Nazioni di equitazione.

In Slovacchia ci saranno Piergiorgio Bucci su Driandria, l’appuntato scelto Bruno Chimirri su Tower Mouche, il 1° aviere Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Paolo Paini su Ottava Meraviglia di Ca’ San Giorgio e il caporal maggiore Alberto Zorzi su Danique.

La scelta definitiva del quartetto, tra i cinque binomi selezionati dal capo équipe Duccio Bartalucci, avverrà nelle prossime settimane e determinerà chi dovrà difendere i colori azzurri nella prima tappa di una competizione che un anno fa regalò all’Italia grandi soddisfazioni.

Dal 29 aprile a Samorin l’Italia inizierà la sua avventura nella FEI Nations Cup, con l’obiettivo di accumulare punti importanti in vista della finale di Barcellona. L’Italia scenderà in pista anche a Sopot, in Polonia (14-17 giugno), a Falsterbo, in Svezia (12-15 luglio), a Hickstead, in Gran Bretagna (26-29 luglio) e a Dublino, in Irlanda (8-12 agosto).

Intanto non arrivano buone notizie in vista della finale della FEI World Cup, in programma a Parigi tra l’11 e il 15 aprile. Alberto Zorzi, infatti, dovrà dare forfait perché il suo destriero, Ego van Orti, ha accusato una colica e necessita di un periodo di riposo per affrontare al meglio il resto della stagione, in cui proprio Zorzi ha intenzione di confermare gli importanti risultati dello scorso anno e consolidarsi tra i migliori atleti del pianeta.













Foto: Proli/FISE