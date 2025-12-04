Equitazione: Lorenzo De Luca sarà al via della tappa di World Cup a La Coruña

Dopo un periodo di inattività e di ripresa graduale, dovuto a un infortunio a seguito di una caduta a cavallo, Lorenzo De Luca è pronto a tornare sul grande palcoscenico delle gare internazionali.

L’atleta azzurro infatti sarà al via del concorso valido per la quinta tappa della FEI Jumping World Cup 2025-2026, che si terrà a La Coruña, domenica 7 dicembre.

Sul tracciato spagnolo, che fa seguito agli appuntamenti di Oslo, Lione, Verona (Fieracavalli) e Stoccarda, il cavaliere classe 1987 sarà accompagnato dai suoi due cavalli: Denver de Talma e Mangoon.

Lo scenario, oltre a De Luca, vedrà al via in ottica italiana anche: Antonio Maria Garofalo con Abelle degli Assi e Carem Sandy e Clara Pezzoli con Hadewyn Van’t Ravennest e Jappeloup.

La classifica generale della FEI Jumping World Cup 2025-2026, relativa alla Western European League, vede al momento in testa il tedesco Richard Vogel con 36 punti. Il migliore degli italiani è Emanuele Gaudiano, a centroclassifica con 13 punti, e il podio sfiorato (4° posto) proprio in occasione dell’evento veronese di inizio novembre.