Equitazione, FEI World Cup Parigi 2018: francesi a caccia del trionfo nella più importante gara indoor del Salto Ostacoli, l’Italia schiera Emanuele Gaudiano

Parigi capitale dell’equitazione tra mercoledì 11 e domenica 15 aprile per le finali della FEI World Cup 2017-2018, la gara più importante della stagione indoor del Salto Ostacoli e del Dressage. I cavalieri che si sono distinti nelle gare di qualificazione alle finali scenderanno in pista per contendersi una vittoria di grande prestigio.

L’attenzione maggiore riguarderà il Salto Ostacoli, con la disputa della Longines FEI World Cup, che si svilupperà in tre tappe tra giovedì 12 e domenica 15 aprile. Velocità e precisione saranno le caratteristiche richieste agli atleti, per i quali le penalità si trasformeranno in secondi, che saranno aggiunti al tempo impiegato dai binomi per percorrere il tracciato. Chi realizzerà il miglior tempo nel primo round, in programma giovedì 12 aprile, partirà da zero punti, mentre per gli altri il calcolo dei punti sarà misurato sulla base del ritardo in secondi dal primo della classifica.

Nel secondo round, in programma venerdì 13 aprile, conterà soprattutto evitare penalità, che andrebbero a sommarsi ai punti accumulati nel primo round, zavorrando i partecipanti. Domenica 15 aprile, infine, i 30 migliori binomi al termine del secondo round prenderanno parte alle ultime due manche, che si svilupperanno secondo gli stessi criteri del secondo round. L’ultima prova coinvolgerà i migliori 20 atleti, che scenderanno in pista nell’ordine capovolto rispetto alla classifica al termine della prima manche per determinare poi il vincitore della finale di Parigi.

Sono 63 gli iscritti alla competizione parigina, ma non ci sarà tra questi l’azzurro Alberto Zorzi, costretto a dare forfait a causa di una colica che ha colpito il suo destriero Ego van Orti. L’Italia sarà rappresentata da Emanuele Gaudiano, ma i favoriti per la vittoria finale saranno soprattutto i francesi Kevin Staut e Roger-Yves Bost, al pari dello svedese Henrik von Eckermann, vincitore del girone Europa Occidentale, dell’olandese Harrie Smolders, dei tedeschi Marcus Ehning e Christian Ahlmann e degli statunitensi Elizabeth Madden e McLain Ward.

Grande attesa anche per le finali della World Cup di Dressage, a cui prenderanno parte 18 binomi. Favorita d’obbligo è la tedesca Isabell Werth, che dovrebbe contendersi la vittoria con le connazionali Jessica Von Bredow-Werndl e Dorothee Schneider, con la statunitense Laura Graves e con la britannica Hayley Watson-Greaves.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: Facebook Kevin Staut