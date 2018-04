Calcio femminile, Sara Gama: “Affrontare il Belgio a viso aperto. Si è parlato tanto di questa gara, non ci resta che giocarla”

Lunga intervista rilasciata al “Corriere dello Sport“, da Sara Gama, capitana della Juventus e della nazionale italiana di calcio femminile che domani a Ferrara si giocherà una fetta importantissima della qualificazione ai prossimi Mondiali di Francia nella sfida contro il Belgio, che contende alle azzurre il passaggio alla rassegna transalpina.

Sara Gama è nata a Trieste: “E’ difficile staccarsi dalla propria terra. Sarei rimasta a Trieste, alla Polisportiva San Marco, se non fosse fallita. Mi sono spostata di poco, a Tavagnacco. Sette anni e poi al Brescia ho spiccato il volo. Un’estate a Los Angeles e quindi il Paris Saint Germain. Al PSG ero una professionista. Ora qui va bene, la Juventus ci dà supporto tecnico e attenzione, e lavora sull’immagine. In Italia sto meglio. Giocare nel proprio Paese è una gioia. Sono rientrata a Brescia, mi ha voluto Milena Bertolini e ho fatto bene“.

La capitana della Nazionale si racconta: “Ho iniziato a giocare a sette anni, ovviamente davanti, ma sono passata subito sulla fascia. A sedici anni ero terzino di spinta. Non si diventa guida perché lo decidi tu, sono gli altri che ti scelgono. Dai il massimo, diventi un esempio, non esiste altro segreto. In questa Nazionale ci sono tante ragazze che sono personaggi di riferimento. Io sono in prima fila ma penso che non ci debba essere una sola persona, il modello non può essere unico: uno non racchiude tutti. Io mi metto a disposizione e se sono un punto di riferimento è perché le mie compagne e i risultati mi danno forza“.

Domani sarà la 100ma presenza in azzurro, poi si ritornerà a pensare al campionato: “Ci giochiamo molto sia con la Juventus, sia con la Nazionale. Conta l’approccio alla partita. Dobbiamo affrontare il Belgio a viso aperto. Si è parlato tanto di questa gara e finalmente non ci resta che giocarla. Tocca a noi: vogliamo andare ai Mondiali“.













Foto: Profilo Facebook Sara Gama

