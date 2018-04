Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: l’Italia vince con il minimo sforzo in Moldavia, il Portogallo fa sorridere le azzurre

L’Italia lascia il centro tecnico federale di Vadul lui Voda, in Moldavia, con tre punti fondamentali nel quinto match delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile. Le azzurre, pur non entusiasmando sotto il profilo del gioco e soffrendo più del dovuto in alcune circostanze, hanno centrato il bersaglio grosso, aggiudicandosi il match 3-1 (subendo la prima rete di questo percorso iridato).

Linda Tucceri Cimini, Valentina Giacinti ed un’autorete di Colesnicenco rendono vana la marcatura di Toma, nella quale la difesa nostrana non è esente da responsabilità, e le ragazze possono guardare alla sfida di martedì con il Belgio con fiducia.

Le italiane hanno ottenuto il risultato con il minimo sforzo, facendo riposare le giocatrici diffidate: il capitano Sara Gama, Alia Guagni ed Aurora Galli. Tre calciatrici fondamentali per il roster tricolore che, nella partita di Ferrara, saranno pronte per esprimere il loro 100% con meno tossine nei muscoli.

Inevitabilmente, le calciatrici del Bel Paese sembravano già pensare al prossimo match e i cali di tensione avuti nel corso della sfida contro le moldave sono stati evidenti. A tratti si è assistito ad un confronto più simile ad un allenamento, nel quale il ritmo è stato basso e si è badato al consumare meno energie possibili piuttosto che affannarsi alla ricerca del gol.

Dunque, sul rettangolo di gioco ferrarese, buona parte del destino della nostra compagine si deciderà e le azzurre ci arriveranno consapevoli di avere anche un piccolo vantaggio in classifica. Le rivali belghe, infatti, sono state fermate sul pareggio (1-1) dal Portogallo quest’oggi. A Lovanio accade tutto nei minuti di recupero: la formazione di casa sblocca il risultato con De Caigny ma Dolores Silva, su rigore, al 93′ pareggia il conto. Uno score che porta l’Italia ad un margine di 5 lunghezze sul Belgio (partita in meno). Nel caso, dunque, di un successo al “Paolo Mazza” la qualificazione diretta al Mondiale 2019 sarebbe ipotecata.

Pos Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. Italia 15 5 5 0 0 13 1 +11 2. Belgio 10 4 3 1 0 17 3 +14 3. Portogallo 4 4 1 1 2 9 3 +6 4. Romania 3 4 1 0 3 5 8 -3 5. Moldavia 0 4 0 0 4 1 28 -27

Non resta che far seguire i fatti alle parole e dimostrare in campo il proprio valore, come le italiane hanno saputo fare nelle precedenti apparizioni.













Foto: profilo twitter Figc