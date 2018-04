Pallanuoto, Europa Cup 2018: i risultati della seconda giornata. Spagna in finale, attende una tra Serbia e Croazia

La Spagna è in finale di Europa Cup: questo il verdetto della seconda giornata dei gironi della competizione in corso a Rijeka, in Croazia. L’avversaria della formazione iberica uscirà dal match, che assume i connotati di una semifinale, tra Croazia e Serbia. Per l’Italia, dopo l’ottima prestazione odierna con tanto di vittoria per 10-5 sull’Ungheria, resta la possibilità di arrivare alla finale per il terzo posto, in caso di risultato non negativo contro la Grecia.

Nel match delle 20.30 infatti la compagine iberica ha battuto 7-6 la Grecia, rilassandosi soltanto nel finale e permettendo alla formazione ellenica di pervenire al -1 a soli 4″ dalla sirena, senza mai quindi correre il rischio di essere riagganciata. Spagna avanti sin da subito, fino al 5-2 di metà gara, poi il controllo conclusivo ed il pass per l’atto conclusivo già staccato. In classifica infatti la Spagna guida con 6 punti, davanti all’Italia con 3, Grecia ed Ungheria a quota 1.

Nel girone B tutto secondo pronostico: la Croazia ha doppiato il Montenegro, battendolo per 10-5, facendo anche meglio dei serbi che ieri si erano imposti per 9-5, mentre la Serbia ha avuto la meglio sulla Francia con un larghissimo 13-2, non subendo reti nella seconda metà di gara. Domani però, nello scontro diretto alla Croazia andrebbe bene anche il pari. In classifica infatti croati e serbi sono appaiati a quota 6, mentre Montenegro e Francia sono ancora ferme al palo.













Foto: Renzo Brico

