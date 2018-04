Basket femminile, Playoff Serie A1 2018: la Reyer Venezia espugna Torino e si qualifica per le semifinali

La Reyer Venezia è la prima semifinalista della Serie A1 2018 dopo aver espugnato Torino nella seconda partita della serie al meglio dei tre incontri. Il finale è stato un netto 44-67 con le orogranata che archiviata la qualificazione possono dedicarsi completamente alla finale di EuroCup contro il Galatasaray. Mercoledì ad Istanbul è in programma la gara d’andata.

Venezia ha impresso il suo ritmo sin dall’avvio, sebbene entrambe le squadre siano apparse contratte nei primi minuti. Williams e Ruzickova, con l’aiuto di Carangelo, sono state le prime a sciogliersi, consentendo alle ospiti di tenersi avanti. Ma è stata la difesa, come al solito, l’arma in più delle veneziane, avanti 12-18 dopo 10′. La Fixi Piramis si è affidata a Milazzo per provare a ricucire lo strappo, ma puntualmente la Reyer è stata cinica nel punire gli errori delle torinesi e mantenere le distanze. Le orogranata dispongono di più mezzi e li hanno sfruttati alla grande: quando l’agonismo non è più bastato a Torino, ecco che Venezia ha preso il largo, arrivando in doppia cifra di vantaggio all’intervallo (29-38).

Il moto d’orgoglio con cui Torino è rientrata dal riposo lungo non è servito: la Fixi Piramis è riuscita ad arrivare fino al -5 (35-40), poi la Reyer ha riaccelerato e non c’è stata più partita. Il merito è stato prima di Bestagno, poi di De Pretto, letale dall’arco. Sua è stata infatti la tripla che ha siglato il +19 (37-56). Gli ultimi 10′ sono stati così pura accademia per le ragazze di coach Liberalotto, che si è concesso il lusso di dare ampio spazio alla sua panchina. Il finale è stato 44-67: la Reyer vola in semifinale, Torino saluta la stagione.

Il tabellino

Fixi Piramis Torino – Umana Reyer Venezia 44 – 67 (12-18, 17-20, 8-18, 7-11)

Torino: Pertile, Tikvic 10, Verona, Milazzo 12, Quarta, Trucco 6, Marangoni 4, Bocchetti 6, Salvini, Brunner 2, Gill 4

Venezia: Bestagno 13, Carangelo 10, Kacerik 2, Williams 6, De Pretto 11, Sandri 5, Ruzickova 10, Dotto 2, Little 8, Togliani













Credit: Ciamillo