Calcio femminile, Italia-Belgio: come vederla in tv? L’orario d’inizio e il programma completo

L’Italia vuole qualificarsi ai Mondiali 2019 di calcio femminile e i sogni della nostra Nazionale passano necessariamente dalla sfida contro il Belgio in programma martedì 10 aprile (ore 18.00). Le azzurre scenderanno in campo allo Stadio Paolo Mazza di Ferrara con l’obiettivo di infilare la sesta vittoria consecutiva nel girone di qualificazione: le ragazze di Milena Bartolini ora hanno cinque punti di vantaggio sulle Red Dragons (una partita in meno) e hanno la ghiotta occasione per allungare in vetta e ipotecare il pass per la prossima rassegna iridata.

Sara Gama e compagne sono attese da una partita durissima contro il Belgio, reduce dal pareggio doloroso contro il Portogallo e desideroso di riscatto. Soltanto la prima del raggruppamento volerà ai Mondiali, la seconda sarà costretta ai ripescaggi: l’Italia non vuole steccare e vuole avvicinarsi all’appuntamento da cui manca dal 1999.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Belgio, match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2019 di calcio femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming sul sito della Rai e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

MARTEDI’ 10 APRILE:

18.00 Italia-Belgio













(foto profilo Twitter FIGC)