Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019: passerella in Belgio, test di lusso per le azzurre col pass già in cassaforte

La spensieratezza di chi ha già in tasca il biglietto aereo per i Mondiali di Francia 2019. Ma anche la consapevolezza di dover dare continuità ai risultati positivi conseguiti finora per ambire a pieno titolo ad un piazzamento di prestigio nella competizione iridata. La Nazionale italiana di calcio femminile si appresta a disputare l’ultima partita del gruppo 6 di qualificazione ai Mondiali 2019.

E allo stadio Den Dreef di Lovanio l’avversario sarà il Belgio, che domani, martedì 4 settembre, alle ore 17.00 affronterà le azzurre per riscattare la sconfitta dell’andata, maturata in rimonta con le reti di Martina Rosucci e Cristiana Girelli, che hanno fissato il punteggio sul 2-1 in un match rivelatosi decisivo per il primato nel girone.

L’Italia è a punteggio pieno con 7 vittorie in altrettante gare e ha blindato il pass per i Mondiali, lasciandosi dietro proprio il Belgio, a quota 16 e ormai certo di prender parte agli spareggi per la qualificazione al torneo in Francia. Il ct Milena Bertolini, però, è stata chiara: vincere è importante per acquisire una mentalità da grande squadra. E allora spazio alle migliori giocatrici azzurre anche nella trasferta belga, un test valido per comprendere i progressi di un gruppo che ha trovato un equilibrio invidiabile con un attacco estremamente prolifico e una difesa quasi impenetrabile, con appena 2 gol subiti in 7 gare.

Il faro della Nazionale italiana è Cristiana Girelli, bomber della Juventus, che ha messo a referto già 6 reti, ma anche la difesa vanta una solidità strepitosa, grazie all’apporto di giocatrici del calibro di Cecilia Salvai, Lisa Boattin e Linda Tucceri Cimini, autentiche fuoriclasse del reparto arretrato. Martina Rosucci, invece, non sarà della partita ed è stata rimpiazzata da Sandy Iannella, mentre Valentina Giacinti e Barbara Bonansea contribuiranno insieme a Cristiana Girelli alla fase offensiva.

Tra le fila fiamminghe, invece, lo spauracchio sarà la Cayman, che già all’andata su rigore ha punito le azzurre e vanta ben 9 reti finora in 7 partite disputate. Intorno a lei graviteranno Van de Velde, De Caigny e Wullaert, che compongono un pacchetto offensivo di altissimo spessore tecnico e mentale. L’Italia, però, ha dimostrato di non temere alcun avversario. E proverà a rendere memorabile questo girone di qualificazione per proiettarsi con fiducia alle stelle verso i prossimi Mondiali.













Foto di Isabella Gandolfi