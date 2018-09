Belgio-Italia, calcio femminile: orario d’inizio e come vederla in tv

Il pass per i Mondiali 2019 già in cassaforte, ma vincere aiuta a vincere. La Nazionale italiana di calcio femminile sfiderà il Belgio oggi, martedì 4 settembre, allo stadio Den Dreef di Lovanio per andare a caccia di una vittoria che consentirebbe alle azzurre di chiudere a punteggio pieno il girone di qualificazione ai Mondiali 2019, che si svolgeranno in Francia.

Il ct Milena Bertolini non ha alcuna intenzione di mollare la presa dopo aver conquistato matematicamente l’accesso alla competizione iridata e confida nel talento di ben 8 calciatrici della Juventus per battere nuovamente il Belgio dopo il 2-1 in rimonta dell’andata, targato Martina Rosucci e Cristiana Girelli, quest’ultima autrice di ben 6 reti in 7 gare.

Sul fronte opposto, però, ci sarà la Cayman, che è già a quota 9, ma anche le fiamminghe sono già certe di partecipare allo spareggio per la qualificazione e il match con le azzurre sarà principalmente un test di allenamento in vista delle prossime decisive sfide. L’Italia, in ogni caso, ha dimostrato di essere in grado di far sognare. E una vittoria assumerebbe una connotazione storica, in quanto consentirebbe alle ragazze guidate da Milena Bertolini di chiudere il girone col pieno di punti, senza nessuna sbavatura.

Il calcio d’inizio del match è previsto per le ore 17.00. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport e in diretta streaming attraverso il portale web raiplay.it.

PROGRAMMA E ORARIO

Martedì 4 settembre – Qualificazioni Mondiali 2019

Stadio Den Dreef, ore 17.00: Belgio-Italia (diretta tv su Rai Sport)













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto di Isabella Gandolfi