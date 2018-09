Calcio femminile, Qualificazioni Mondiali 2019, Belgio-Italia 2-1: le azzurre chiudono il girone con una sconfitta

Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia nelle Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile di Francia 2019. La squadra di Milena Bertolini non riesce nell’obiettivo di terminare il gruppo 6 a punteggio pieno e viene superata 2-1 dal Belgio. Una sconfitta comunque indolore per le azzurre, che erano già certe della qualificazione come prime in classifica. La partita allo stadio Den Dreef di Lovanio è stata decisa da una doppietta di Davinia Vanmechelen, mentre per l’Italia Cristiana Girelli ha segnato la rete del momento pareggio.

Avvio subito in salita per le azzurre che vanno sotto dopo 6’ con il gol della giovane stella del PSG Vanmechelen, che poco dopo ha anche l’occasione del raddoppio. Con il passare dei minuti le nostre portacolori trovano le misure e l’Italia trova al pareggio al 30’: fallo di Philtjens su Salvai, l’arbitro assegna il rigore alle azzurre. Dal dischetto va la bianconera Girelli, che non sbaglia e batte Evrard. La reazione del Belgio è però immedesimata e al 35’ le padrone di casa vanno di nuovo avanti con Vanmechelen, che fa doppietta. Il primo tempo si chiude quindi con il Belgio avanti 2-1.

Nella ripresa non cambia l’inerzia del match, con le belghe che continuano a fare la partita e tengono strette in difesa le azzurre. Milena Bertolini prova a dare una scossa alle sue ragazze ed effettua tutti e tre i cambi. L’Italia regge bene in difesa grazie ad una serie di interventi provvidenziali di Gama e prova ad essere pericolosa in contropiede, ma non è precisa sotto porta. La grande occasione arriva all’89’ con la girata di testa di Girelli su punizione, ma Evrard salva il risultato e regala la vittoria al Belgio.

Foto: Isabella Gandolfi