Baseball, Coppa Italia A1 2018: si apre ufficialmente la stagione. Domani la prima fase, nel prossimo weekend la Final Four

La stagione del baseball è pronta per ripartire. La Coppa Italia di Serie A1 Baseball, che aveva concluso la scorsa stagione, sarà il primo appuntamento del 2018, precedendo di circa due settimane l’inizio del campionato. Si deciderà tutto tra questo e il prossimo weekend: domani si terrà la prima fase, il prossimo fine settimana la Final Four.

La Coppa Italia non è stata esente dalle modifiche che hanno coinvolto il massimo campionato di baseball (con la cancellazione della Italian Baseball League e la nascita della Serie A1) e quest’anno si svolgerà con un format ridotto, voluto direttamente dalle squadre per la necessità di dover gestire gli atleti in precampionato. Domani, quindi, verranno disputati tutti e quattro i quarti di finale, con una gara prevista alle 14.30 e la seconda alle 18.30, entrambe sulla distanza dei sette inning:

Rimini – T&A San Marino

Nettuno City – Città di Nettuno

UnipolSai Bologna – Recotech Padule

Parma Clima – Tommasin Padova

La squadra che vincerà entrambe le partite, quindi, volerà alla Final Four, mentre in caso di parità dopo i due incontri previsti si utilizzerà il Team Quality Balance per stabilire chi passerà il turno. Se domani il maltempo dovesse impedire lo svolgersi delle partite, invece, il recupero avverrà in un’unica partita martedì 10 aprile.

La Final Four si terrà il prossimo fine settimana (14-15 aprile) al “Gianni Falchi” di Bologna, casa dei detentori del titolo, dove si tornerà “all’antico”, con partite previste sulla distanza dei nove inning e con accoppiamenti (e quindi squadra di casa) stabiliti tramite sorteggio.

14/04 ore 15:30 Semifinale A

14/04 ore 20:00 Semifinale B

15/04 ore 11:00 Finale 3°- 4° posto (se richiesto da tutte le 4 finaliste entro giovedì 12 Aprile)

15/04 ore 15:30 Finale













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASEBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: profilo Twitter Rimini Baseball Club