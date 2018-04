Barcellona-Roma, le probabili formazioni: El Shaarawy rimpiazza Under. Dubbio Nainggolan, ipotesi Pellegrini

Roma a caccia di un’impresa al Camp Nou, dove stasera, mercoledì 4 aprile, andrà in scena l’andata dei quarti di finale della Champions League 2017-2018 contro il Barcellona di Messi e Iniesta. I giallorossi sono consapevoli di trovarsi di fronte ad una prova improba in un teatro dei sogni contro una delle squadre più forti al mondo, ma hanno dimostrato di potersela giocare ad armi pari con tutti, come dimostrano le prove di forza contro il Chelsea e la vittoria del girone con l’eliminazione dell’Atletico Madrid. La Roma ha poi sconfitto anche lo Shakhtar Donetsk, carnefice del Napoli, agli ottavi, ma dovrà rinunciare a Under e rischia di dover fare a meno di Nainggolan, due tra gli uomini più in forma del gruppo.

Di Francesco opterà per il 4-3-3 con Fazio e Manolas davanti alla saracinesca Alisson, a cui è affidato il compito di respingere le conclusioni a rete di Messi e compagni. Florenzi e Kolarov presidieranno le corsie laterali, mentre De Rossi sarà il vertice basso in cabina di regia con Pellegrini (o Nainggolan) e Strootman nel ruolo di mezz’ali. El Shaarawy, infine, rimpiazzerà Under nel ruolo di esterno d’attacco e avrà il compito, insieme a Perotti, di ispirare la punta centrale Dzeko, pronto a fare un dispetto al Barcellona dopo aver tramortito il Chelsea a Stamford Bridge.

Valverde, dal canto suo, non si schioderà dal suo classico 4-4-2 con Ter Stegen tra i pali, Pique e Umtiti centrali difensivi, Sergi Roberto e Jordi Alba terzini. Rakitic e Paulinho saranno i due mediani, mentre a Dembelé e Iniesta spetta il compito di allargare il gioco e rendere imprevedibile la manovra in appoggio alla straordinaria coppia d’attacco formata da Suarez e Messi.

Di seguito, le probabili formazioni del match tra Barcellona e Roma:

BARCELLONA (4-4-2): Ter Stegen; Sergi Roberto, Pique, Umtiti, Jordi Alba; Dembelè, Rakitic, Paulinho, Iniesta; Suarez, Messi. All.: Valverde.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. All.: Di Francesco.













