Barcellona-Roma in tv, su che canale vederla? La diretta gratis e in chiaro su Mediaset

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI BARCELLONA-ROMA

Oggi mercoledì 4 aprile si gioca Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena una partita davvero spettacolare, avvincente e appassionante: da una parte la corazzata catalana che parte con tutti i favori del pronostico, dall’altra l’arrembante formazione capitolina che cerca il colpaccio della vita nella tana del lupo. Tutti i favori del pronostico pendono dalla parte di Messi e compagni ma la compagine guidata da Eusebio Di Francesco vuole credere nell’impresa e proverà a fare saltare il banco, sperando di tenere aperto il discorso qualificazione in vista del match di ritorno in programma settimana prossima allo Stadio Olimpico.

Dopo il vincente esperimento di Canale 20 con Juventus-Real Madrid, Barcellona-Roma sarà trasmessa invece in diretta tv su Canale 5, sempre gratis e in chiaro: tutti i tifosi e gli appassionati del grande calcio internazionale potranno usufruire di un incredibile spettacolo senza dovere pagare, senza canone e senza abbonamenti. Vi basterà sintonizzarvi sulla rete ammiraglia del Biscione alle ore 20.45 per potervi gustare l’andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio: riusciranno i giallorossi a espugnare il Camp Nou oppure il Barcellona metterà in campo tutto il suo strapotere?

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Barcellona-Roma, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà visibile su Canale 5 totalmente gratis e in chiaro, ma anche su Mediaset Premium per tutti gli abbonati. Diretta streaming su Premium Play e sul sito internet di Mediaset, DIRETTA LIVE scritta su OASport cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi nulla.

MERCOLEDI’ 4 APRILE:

20.45 Barcellona-Roma













(foto profilo Twitter Leo Messi)