F1 streaming, GP Bahrein 2018: gli orari del fine settimana. Come seguirlo in tv e in tempo reale. Il palinsesto completo

Il Mondiale F1 2018 ripartirà dal circuito di Sakhir dove nel weekend del 6-8 aprile si disputerà il GP del Bahrain 2018. La seconda prova stagionale, sul tracciato nel deserto e sotto un sole molto caldo, si preannuncia molto intensa e avvincente: si torna in pista dopo l’apertura in Australia dove Sebastian Vettel è riuscito a trionfare superando Lewis Hamilton ai box grazie a una grande strategia.

Il Campione del Mondo vorrà prontamente riscattarsi al volante della sua Mercedes e cercherà di fare la differenza nei confronti del tedesco che invece cercherà una nuova magia con la sua Rossa. Kimi Raikkonen proverà a replicarsi sui livelli visti a Melbourne, si attende una risposta importante di Max Verstappen e Dani Ricciardo con le Red Bull, Valtteri Bottas deve rialzare la china dopo le difficoltà riscontrate ad Albert Park.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari del GP del Bahrein 2018. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Previste anche le differite su TV8. Gli orari sono italiani (in Bahrain sono un’ora avanti rispetto a noi).

VENERDÌ 6 APRILE:

12.00-13.30 Prove libere 1

16.00-17.30 Prove libere 2

SABATO 7 APRILE:

13.00-14.00 Prove libere 3

16.00 Qualifiche

DOMENICA 8 APRILE:

16.10 Gara

GP BAHRAIN 2018: COME SEGUIRE IN TV LA GARA? DIRETTA E DIFFERITA

Il GP del Bahrain sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

OASport propone la DIRETTA LIVE scritta di prove libere, qualifiche, gara.

Previste le differite su TV8 secondo il seguente palinsesto: qualifiche alle ore 19.00, gara alle ore 21.00.













FOTOCATTAGNI