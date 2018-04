Roma-Barcellona, ritorno quarti di finale Champions League: quando si gioca? Data, programma, orario e tv

Martedì 10 aprile si giocherà Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. Dopo l’andata al Camp Nou, i giallorossi cercheranno di fare la differenza allo Stadio Olimpico per cercare di mettere in difficoltà la corazzata catalana e cercare l’impresa da urlo. Leo Messi e compagni partiranno con tutti i favori del pronostico ma i ragazzi di Eusebio Di Francesco cercheranno il numero leggendario di fronte al proprio pubblico per accedere alle semifinali della massima competizione continentale.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Roma-Barcellona, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Mediaset Premium, in diretta streaming su Premium Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Attendiamo di sapere se l’incontro sarà trasmesso anche in diretta tv, gratis e in chiaro, sulle reti Mediaset.

MARTEDI’ 10 APRILE:

20.45 Roma-Barcellona













(foto profilo Twitter Roma)