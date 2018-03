Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: Perugia suda contro Trento, Atanasijevic e Zaytsev la risolvono e vincono gara1

Perugia ha sconfitto Trento per 3-1 (25-23; 18-25; 25-23; 25-22) nella gara1 delle semifinali Scudetto di volley maschile. I Block Devils mostrano i muscoli di fronte al proprio pubblico del PalaEvangelisti e incominciano al meglio la serie ma hanno dovuto faticare più del previsto contro i dolomitici che hanno tenuto benissimo il campo per 122 minuti, mettendo seriamente in difficoltà i padroni di casa. A risultare decisivi sono stati gli ultimi scambi del terzo e del quarto set dove i ragazzi di Bernardi sono stati decisamente più cinici. Gli uomini di Lorenzetti hanno comunque dato un ottimo segnale, hanno compiuto un deciso salto in avanti nelle ultime settimane e possono seriamente creare dei grattacapi alla vincitrice della regular season.

Grande prestazione del centrale Marko Podrascanin (10 punti, 6 muri), fantastica prestazione del martello Alex Berger (14, 2 aces), Aleksandar Atanasijevic ha sofferto nei primi due set poi si è acceso (12), solidissima prova di Ivan Zaytsev (13), doppia cifra anche per l’altro centrale Simone Anzani che si è distinto con i primi tempi (10), regia encomiabile di Luciano De Cecco, meritano un plauso anche le difese di Massimo Colaci. Trento ha pagato ancora a caro prezzo la serata negativa dell’opposto Luca Vettori (7) sostituito a tratti da Renee Teppan (6), sugli scudi i martelli Uros Kovacevic (16) e Filippo Lanza (13) ma non è bastato per portare a casa la vittoria.

Primo set punto a punto fino al 20-20, risultano decisivi l’ace di Atanasijevic e il muro a tre su Vettori. Nel secondo parziale Trento allunga subito (5-8), l’ace di Eder vale il 7-11, poi il centrale stampa Zaytsev (20-13) e chiude i conti. Il terzo parziale si decide quando Berger mura Vettori e l’opposto sbaglia in attacco (14-9), Podrascanin poi stampa Eder (19-12) e ipoteca il set, Trento rientra (22-21), Atanasijevic si sveglia nel momento più importante e risolve.

I dolomitici provano a scappare via nella quarta frazione (10-7 con l’ace di Eder), Perugia rientra e opera il sorpasso con il muro di Podrascanin su Kovacevic (16-15), nel finale Vettori sbaglia un attacco e un servizio, Lanza lo imita e la stampata finale di Podrascanin vale il match.













(foto Valerio Origo)