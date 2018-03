LIVE Volley, Perugia-Trento in DIRETTA: gara1 semifinali scudetto. Block Devils favoriti, dolomitici per il colpaccio

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. Al PalaEvangelisti andrà in scena una grande sfida tra la prima e la quarta classifica della regular season: i Block Devils partiranno con i favori del pronostico, i dolomitici cercheranno il colpaccio in trasferta per ribaltare subito il fattore campo. I ragazzi di coach Bernardi sono stati perfetti in questa prima parte di stagione e puntano dritti al primo tricolore della storia, gli uomini di Lorenzetti devono riscattarsi e sognano la terza finale consecutiva.

Tante stelle in campo. Da una parte Aleksandar Atanasijevic, Ivan Zaytsev, Luciano De Cecco, Marko Podrascanin; dall’altra Simone Giannelli, Filippo Lanza, Luca Vettori, Uros Kovacevic. Ne vedremo delle belle, si preannuncia un incontro spettacolare e appassionante.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30.













