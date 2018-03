Calendario Serie A, tutte le partite della 30ma giornata: programma, orari e tv. Come seguirle in tempo reale e Diretta Streaming

Sabato 31 marzo si giocherà integralmente la 30^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Tutti in campo nella vigilia di Pasqua, si preannuncia un turno davvero appassionante e avvincente che sarà determinante per l’intero campionato. La Juventus, infatti, sarà impegnata nel big match serale contro il Milan: i bianconeri dovranno difendere i due punti di vantaggio sul Napoli che invece alle ore 18.00 affronterà il Sassuolo in trasferta. Turno dunque sulla carta favorevole ai partenopei, la lotta scudetto entra nel vivo proprio come quella per un posto in Champions League: lunch match per la Roma a Bologna, nel pomeriggio Lazio e Inter in casa rispettivamente contro Benevento e Verona.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite della 30^ giornata della Serie A (31 marzo). Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport e su Mediaset Premium, diretta streaming su Sky Go e su Premium Player.

SABATO 31 MARZO:

12.30 Bologna-Roma

15.00 Lazio-Benevento

15.00 Cagliari-Torino

15.00 Atalanta-Udinese

15.00 Inter-Verona

15.00 Fiorentina-Crotone

15.00 Genoa-SPAL

18.00 Sassuolo-Napoli

18.00 Chievo-Sampdoria

20.45 Juventus-Milan















(foto Gianfranco Carozza)