Volley, Semifinali Playoff Scudetto 2018: le pagelle di gara1. Juantorena commovente, Zaytsev garanzia, delude Vettori, Ngapeth fugge

Si sono disputate le gara1 dei playoff scudetto di volley maschile. Civitanova ha battuto Modena 3-2, Perugia ha sconfitto Trento 3-1. Di seguito le pagelle degli uomini di spicco che sono scesi in campo.

TSVETAN SOKOLOV: 9. Semplicemente mostruoso: le sue serie al servizio nel primo set e la grinta incredibile mostrata nel finale del tie-break permettono a Civitanova di battere Modena. L’opposto bulgaro chiude con 24 punti (4 aces, 53% in attacco).

OSMANY JUANTORENA: 8. Davvero commovente. Nonostante i crampi e i dolori al polpaccio, la Pantera non molla la presa e rimane in campo anche nei momenti più critici per aiutare la Lube: chiuderà con 18 punti (55% in attacco, 75% in ricezione, 3 aces, 3 muri) dando davvero tutto.

ALEX BERGER: 8. Non fa rimpiangere Russell, è l’uomo in più di Perugia, una garanzia anche nei momenti più critici e complicati: i suoi 14 punti (top scorer) sono la base fondamentale per Perugia.

MARKO PODRASCANIN: 8. Granitico: le sue stampatone fermano Trento nei momenti più importanti, il centrale serbo è insuperabile e si rivela un pilastro per la sua Perugia.

TAYLOR SANDER: 7,5. Entra nel terzo set al posto di Kovr e risulta decisivo nelle mosse di Civitanova: i suoi 15 punti (75% in ricezione, 55% in attacco, 3 muri) valgono il prezzo del biglietto.

IVAN ZAYTSEV: 7,5. Non appariscente ma estremamente efficace, fondamentale per garantire il giusto equilibrio a Perugia, decisivo sia in ricezione (63%) che in attacco (57%). Lo Zar chiude mettendo a segno 13 punti e festeggia.

ALEKSANDAR ATANASIJEVIC: 7,5. Si addormenta per due set, poi si sveglia e dà la sterzata necessaria a Perugia per battere Trento in un finale tiratissimo. L’opposto chiude la serata con 12 punti a referto, terzo e quarto set da uomo squadra.

FILIPPO LANZA e UROS KOVACEVIC: 7. I martelli di Trento giocano un’eccellente partita, con grande grinta e tenacia riescono a mettere paura a Perugia, i loro colpi si fanno sentire e tengono i dolomitici sempre a galla ma è mancato quel qualcosa per completare la missione.

DANIELE MAZZONE e GIULIO SABBI: 7. Il centrale si distingue con 5 muri e l’80% in attacco (14 punti), l’opposto torna titolare e mette a segno 16 punti. Non basta però a Modena per sbancare l’Eurosuole Forum.

EARVIN NGAPETH: 5. Non incanta contro Civitanova, poche ore dopo annuncia il suo addio al club direzione Kazan. Il francese non è stato brillantissimo, vedremo se però recupererà nel prosieguo della serie.

LUCA VETTORI: 5. Ancora una volta troppo lontano dagli standard richiesti per una partita di playoff, a Trento manca totalmente l’opposto e non basta l’ingresso di Teppan nel quarto set per invertire la rotta.















(foto Roberto Muliere)