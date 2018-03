Volley, Playoff Scudetto: Trento-Verona vale la semifinale, oggi la decisiva gara3. Dolomitici favoriti ma la Calzedonia…

Oggi conosceremo quale sarà la terza squadra che lotterà nelle semifinali dei playoff scudetto di volley maschile. Alle 18.00 si giocherà infatti la gara3 dei quarti di finale tra Trento e Verona: le due formazioni si contendono il pass per il turno successivo in una bella molto accesa e che vale davvero una stagione. In palio la serie contro la vincente di Perugia-Ravenna (domani l’altra gara3) e la possibilità di continuare a sognare il tricolore. I tifosi dei dolomitici hanno protestato per questa collocazione oraria anomala, resa necessaria per permettere alla Rai di poter trasmettere entrambi gli incontri che completeranno il quadro delle semifinali.



Le precedenti due partite si sono risolte al tie-break, entrambe le formazioni hanno vinto di fronte al proprio pubblico e proprio questo fattore potrebbe essere determinante in favore dei ragazzi di coach Lorenzetti. La Diatec è anche reduce dalla vittoria sullo Chaumont che è valsa il pass per i quarti di finale della Champions League mentre Verona non è riuscita a completare la rimonta contro lo Ziraat Ankara nelle semifinali di CEV Cup. Stati d’animo opposti in seno alle due formazioni che si giocano davvero tutto in un match da dentro o fuori.

Trento si affiderà alla regia di di Simone Giannelli, alla solidità di capitan Filippo Lanza e al mancino Uros Kovacevic, da valutare l’opposto Luca Vettori che potrebbe essere rimpiazzato da Renee Teppan. Verona punterà tutto sull’opposto Stern e sul martello Jaeschke, sperando anche nei muri di Birarelli e nel palleggiatore Luca Spirito.













(foto Valerio Origo)