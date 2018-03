Volley, Playoff Scudetto – Quarti di finale, gara1: Civitanova in scioltezza, Trento e Modena vincono al tie-break!

Dopo la vittoria di Perugia su Ravenna nella giornata di ieri, oggi si sono disputate le altre gare1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile. Hanno vinto tutte le favorite che così settimana prossima, in trasferta, potranno chiudere i conti e volare in semifinale. in caso contrario si giocherà la bella.

Civitanova si sbarazza di Piacenza con un rapido 3-0: l’incontro si è risolto in appena 76 minuti di gioco, i Campioni d’Italia hanno dominato in lungo e in largo chiudendo la contesa rapidamente e senza mai soffrire. Ci si attendeva un incontro equilibrato e invece la Lube ha suonato la carica mettendo in riga i Lupi grazie a un grande muro di squadra (9) e alle solite prestazioni monstre di Osmany Juantorena (13 punti) e Tsvetan Sokolov (11). Gli emiliani non sono mai riusciti a reagire, doppia cifra per Alessandro Fei (11) che ora è a 64 punti dal record assoluto di marcature in Serie A.

Trento ha rischiato tantissimo contro Verona. I dolomiti, avanti 2-0 di fronte al proprio pubblico, si sono fatti clamorosamente rimontare e l’hanno spuntata al tie-break (15-13) dopo 141 minuti di autentica battaglia. Doveva essere l’incontro più combattuto tra la quarta e la quinta della regular season, così è stato. I ragazzi di Lorenzetti ne escono vittoriosi dopo essere stati presi per mano dal micidiale mancino Uros Kovacevic (24 punti), rilevanti la grinta di capitan Filippo Lanza (10) e la regia di Simone Giannelli che ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Luca Vettori (13) e il centrale Eder (10, 3 muri). Agli scalieri non sono bstati gli annunciati Stern (16) e Jeaschke (15) per riuscire a fare la differenza.

Modena ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per imporsi al PalaPanini contro una scatenata Milano a cui è mancata l’esperienza per fare saltare il banco durante il tie-break. Proprio nel parziale decisivo i Canarini hanno messo il turbo e hanno fatto la differenza grazie a un sontuoso Earvin Ngapeth (26 punti) e al concreto Tine Urnaut (21), da menzionare le 14 marcature dell’opposto Andrea Argenta (preferito a Sabbi) e i 4 aces del centrale Max Holt. Ai meneghini, guidati da Andrea Giani che ha perso la mamma pochi giorni fa, non sono bastate le prestazioni di un inverosimile Nimir Abdel-Aziz (33 punti, 5 muri) e di Klemen Cebulj (20, 3 aces).

Di seguito i risultati dettagliati delle gara1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto e il tabellone completo:

Sir Safety Conad Perugia vs Bunge Ravenna 3-1 (20-25; 26-24; 28-26; 25-19)

Diatec Trentino vs Calzedonia Verona 3-2 (25-23; 25-17; 19-25; 24-26; 15-13)

Cucine Lube Civitanova vs Wixo LPR Piacenza 3-0 (25-21; 25-20; 25-14)

Azimut Modena vs Revivre Milano 3-2 (26-24; 25-27; 25-19; 21-25; 15-12)

QUARTI DI FINALE (al meglio delle 3):

Perugia vs Ravenna 1-0

Trento vs Verona 1-0

Civitanova vs Piacenza 1-0

Modena vs Milano 1-0













(foto Roberto Muliere)