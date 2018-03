Volley, SuperLega 2018: inizia bene Perugia. Rimonta vincente per 3-1 sul Ravenna ai quarti in gara-1

Missione compiuta, nonostante le tante difficoltà iniziali. Perugia, testa di serie numero 1 del tabellone dopo la leadership nella regular season, si impone in gara-1 dei quarti di finale del campionato di A1 di volley in casa sul Ravenna per 3-1 (20-25, 26-24, 28-26, 25-19). Match comunque teso, come sempre in questi scontri diretti: la serie si deciderà già settimana prossima in terra romagnola, dove i padroni di casa tenteranno il miracolo.

Partono fortissimo gli ospiti che sorprendono Zaytsev e compagni nella prima frazione imponendosi per 25-20. I padroni di casa, spinti dal pubblico, riescono (a fatica) a reagire nella seconda frazione, giunta fino ai vantaggi: il risultato di 26-24 però è un’ottima spinta per la rivalsa della squadra umbra. Si va ai vantaggi anche nella terza frazione, vinta per 28-26 dalla banda di Lorenzo Bernardi. Le energie residue rimaste i romagnoli se le sono giocate nel set precedente: si arrendono con un nettissimo 25-19 ma lasciano intravedere sprazzi di equilibrio anche in chiave ritorno.













Foto: Origo