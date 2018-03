Volley, Playoff Scudetto – Quarti di finale: Civitanova rischia con Piacenza, Modena alla prova Milano, derby Trento-Verona

Dopo la vittoria di Perugia contro Ravenna, oggi si disputano le altre gare1 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di volley maschile. Il successo dei Block Devils, primi in regular season, è stato meno schiacciante del previsto e in questa domenica potrebbero arrivare delle sorprese dei tre campi sotto i riflettori. Si preannunciano delle sfide davvero molto intense e in grado di regalare spettacolo.

Civitanova dovrà sudare contro l’arrembante Piacenza che si presenterà all’Eurosuole Forum con l’obiettivo di dare battaglia. I Campioni d’Italia dovranno stare attenti alla verve dei Lupi e non dovranno lasciare nulla al caso se vorranno portarsi in vantaggio nella serie al meglio delle 3 partite. Serviranno i migliori Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena, azionati dal solito Micah Christenson, per stendere la formazione guidata da uno scatenato Alessandro Fei che ha ormai nel mirino il record di punti in Serie A. La Lube parte con i favori del pronostico ma l’incontro riserva diverse insidie.

Modena sfiderà Milano al PalaPanini, pronta a rilanciarsi per continuare a sognare il tricolore. I meneghini giocheranno nel ricordo della mamma di coach Andrea Giani, scomparsa pochi giorni fa. Non sarà facile per il Giangio affrontare questo playoff ma le motivazioni non mancheranno e i suoi ragazzi cercheranno di regalargli una gioia. I Canarini partono favoriti ma i meneghini hanno tutte le carte in regola per piazzare il colpaccio, trascinati dall’oppostone Abdel-Aziz tornano in forma apposta per i playoff: l’olandese è pronto per scatenarsi insieme a Klinkenberg e proverà a piazzare la sorpresa. Matteo Piano, grande ex della partita, ha parlato del problema del vincolo in settimana con pronta risposta del Presidente Catia Pedrini e oggi sarà al centro per fare la differenza. Coach Stoytchev si affiderà invece all’estro del fenomeno Earvin Ngapeth, alla regia di Bruninho e ai muri di Max Holt con il dubbio opposto tra Argenta e Sabbi.

Scontro molto equilibrato tra Trento e Verona, quarta e quinta in regular season. Qui può davvero succedere di tutto anche sei dolomitici sembrano avere qualcosina in più: Filippo Lanza, Luca Vettori, Simone Giannelli e l’ex Uros Kovacevic dovranno mettere subito in chiaro le cose contro gli scaligeri che hanno già salutato Djuric e si aggrapperanno a Stern e Jaeschke serviti da Spirito.