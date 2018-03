Volley, Playoff Scudetto: Civitanova-Modena, gara1 di semifinale. Data, programma, orario d’inizio e tv: come seguire la partita

Oggi mercoledì 28 marzo si giocherà Civitanova-Modena, gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena un big match spettacolare che regalerà grandi emozioni: la prima partita è subito molto importante in una serie al meglio dei cinque incontri, i Campioni d’Italia se la dovranno vedere contro gli arrembanti Canarini in una sfida che si preannuncia molto equilibrata e avvincente. Ci sarà davvero da divertirsi considerando anche i tanti campioni che scenderanno in campo: da una parte spiccano Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena, dall’altra Earvin Ngapeth e Bruninho.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Civitanova-Modena, gara1 delle semifinali dei Playoff Scudetto di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Lega Volley Channel (a pagamento) e in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Non è prevista diretta tv.

MERCOLEDI’ 28 MARZO:

20.30 Cucine Lube Civitanova vs Azimut Modena













(foto Pier Colombo)