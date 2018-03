LIVE Volley, Civitanova-Modena in DIRETTA: gara1 semifinali scudetto. Playoff da urlo, i Canarini nella tana della Lube

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara1 della semifinale dei Playoff Scudetto di volley maschile. All’Eurosuole Foruma andrà in scena il big match per eccellenza: si preannuncia una super partita appassionante e avvincente, ricca di colpi di scena. I Campioni d’Italia partono leggermente favoriti, i Canarini proveranno a piazzare il colpaccio: in palio una vittoria importante che potrebbe indirizzare l’intera serie.

Da una parte le bombe di Tsvetan Sokolov e il carisma di Osmany Juantorena, affiancato da Jiri Kovar e con Micah Christenson in palleggio. Dall’altra l’estro di Earvin Ngapeth, la regia di Bruninho, Tine Urnaut di banda, Max Holt al centro, Sabbi o Argenta opposto.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, gara1 della semifinale dei Playoff Scudetto di volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 20.30. Buon divertimento a tutti.













(foto Pier Colombo)