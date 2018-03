Sollevamento pesi, Europei 2018: programma, orari e tv di mercoledì 28 marzo. Tutti gli italiani in gara

Oggi mercoledì 28 marzo si disputa la terza giornata di gare agli Europei 2018 di sollevamento pesi. Si assegnano i titoli nella 58kg femminile e nella 69kg maschile. L’Italia si affida a Mirko Zanni che ha tutte le carte in regola per puntare al podio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari di mercoledì 28 marzo agli Europei 2018 di sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani (a Bucarest sono un’ora avanti rispetto a noi).

MERCOLEDÌ 28 MARZO:

13.00 58kg (femminile) – Gruppo B

15.00 69kg (maschile) – Gruppo B

17.00 58kg (femminile) – Gruppo A

19.30 69kg (maschile) – Gruppo A: Mirko Zanni













(foto Federpesistica)